Congo-Kinshasa: Environnement de travail sûr et sain, CNSS - Charles Mudiay annonce la construction d'un Centre Orthopédique à Lubumbashi

La Caisse nationale de sécurité sociale(CNSS) a célébré, vendredi 28 avril 2023, au centre culturel Roméo Golf dans la commune de la Gombe, la journée mondiale de la sécurité et santé au travail, parallèlement avec les agents et cadres du ministère de l'Emploi, travail et prévoyance sociale ainsi que d'autres organisations partenaires. Le thème retenu cette année sur l'échelle mondiale est : «Un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamentaux au travail».

De prime abord, le Directeur Général de la CNSS, Charles Mudiay, a souligné que le thème annuel cadre avec la vision anthropocentrique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la mesure où il place le travailleur congolais au centre de toutes ses oeuvres, lui garantissant la sécurité et le bien-être.

Qui, d'ailleurs, se matérialise par les actions du gouvernement Sama Lukonde, à travers la signature du mémorandum d'accord avec l'OIT pour le programme-pays pour la promotion du travail décent.

Il a également souligné que l'exploitation des statistiques annuelles de la CNSS en 2022 relève que sur 100% de décès liés aux accidents de travail, 21% sont dus aux accidents du trafic routier et 46 % sont dus aux accidents du secteur extractif.

Au vu de ce tableau, Charles Mudiay estime que l'ampleur de ce problème ne réduit pas les cas d'accidents graves, malgré tous les efforts fournis et que cela demeure un grand challenge auquel la CNSS doit faire face avec abnégation et dont elle devra en application des articles 67, 69 de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général ; veiller sur la sécurité sociale et en application de l'arrêté ministériel n°145/CAB/MINETAT/01/2018 du 18 novembre 2018 déterminant les conditions du bénéfice de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel, en assurer la réparation.

Perspectives

Le DG de la CNSS a saisi cette opportunité pour encourager les initiatives faites par la Ministre de l'emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusi qui travaille d'arrache-pied avec la Caisse nationale de sécurité sociale pour matérialiser la vision du chef de l'Etat dans le domaine de la prévoyance sociale en République démocratique du Congo.

Et, dans ce souci d'assurer la sécurité sociale des travailleurs, il a fait savoir qu'un centre orthopédique sera érigé dans la ville de Lubumbashi, qui répondra aux besoins immédiats des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ceci permettra à la CNSS de se positionner en ordre utile, qui a centre d'expertise national dans le cadre du processus de mise en oeuvre de la couverture santé universelle en cours en RDC. Raison pour laquelle, il a réitéré son engagement, celui de promouvoir un environnement sûr et sain en faveur des travailleurs congolais.

A son tour, Jean-Jacques Kurusi, Directeur de cabinet de la Ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, a déclaré que la RDC n'est pas épargnée à des graves violations des droits du travail et des droits du travailleur.

Un défi qui, sans doute, cause une forte progression des accidents du travail et des conditions misérables du travail dans lesquelles opèrent le Congo.

Par ailleurs, il soutien la loi sur la couverture santé universelle, qui est d'une importance capitale.

Le Président de l'Intersyndicale nationale des travailleurs du Congo a, pour sa part, affirmé que la mortalité au travail n'est pas une fatalité. «Ces accidents du travail et maladies professionnelles sont pour la plupart prévisibles et évitables si et seulement si, chaque composante de la tripartite gouvernement- employeur et travailleur s'assume et assume en âme et conscience ses responsabilités. Des vies des travailleurs seraient sauvées par des mesures de prévention si nous nous y mettons très bien», a-t-il insisté.

Sur cette optique, l'intersyndicale nationale du Congo réaffirme sa participation à l'amélioration du contenu de la sécurité et de la santé au travail en partant des plaintes, des desideratas, des réclamations et revendications émanant de ses membres.