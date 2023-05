Congo-Kinshasa: Et si on parlait de la dépravation des moeurs au XXIè siècle ?

La dépravation des mœurs a atteint presque le dernier niveau de l'échelle en ce XXIème siècle. Une réalité qui n'a point été connue dans le temps ancien, dans la période où grandissaient nos parents. Surtout à cette ère où le numérique fait la loi et la télévision, avec des contenus parfois tabous. Qui en est l'auteur ? Comment cela a pu se répandre ? Comment s'en reprendre et arrêter ce vent ?

La responsabilité de la délinquance qui fait rage aux jeunes filles et garçons voir des adultes n'est la faute de personne, mais la responsabilité est dû à chaque catégories. Parents, enfants, jeunes, adultes.

Comment cela a pu se répandre ?

Une jeunesse non encadrée, contrôlée, abandonnée sur l'autoroute du monde se retrouve devant la porte de sortie qu'on ne pourra peut-être plus arrêter. Insuffisance du temps des parents de parler à leurs enfants de l'éducation civique et morale pour la bonne conduite des enfants dans la société. Ni moins de la bible qui est un ancien livre mais reste toujours d'actualité. Il a façonné bien de générations.

Beaucoup d'enfants de ce siècle n'ont pas entendu parler, ou tant soi peu, de grands personnages de la bible de temps ancien. Leurs héros sont loin d'être Abraham, Gédéon, Josué..., mais au contraire, c'est le Miska et Masha, Tintin, Tom et Jerry soit encore miraculous ainsi que les séries télévisées de Novelas. Ils n'ont jamais entendu parler de l'amour de Jésus, de la bonne conduite dans la société, et, surtout, sur l'éducation à l'utilisation du numérique, qui est un environnement tout nouveau. Pourquoi donc s'étonner de tant d'actes de délinquance juvénile, d'acte de vandalisme commis par les jeunes, de tant de violences et des mépris des lois ? La liste n'est pas exhaustive.

Comment se prendre et arrêter ce vent ?

Rien n'est difficile là où règne la volonté. Le seul moyen d'arrêter ce vent, c'est que chacun doit prendre sa part de responsabilité en main. Les parents doivent outre leurs occupations avoir du temps des dialogues avec leurs enfants sur les bonnes manières de se conduire dans la société pour sauver l'avenir qui est sombre avec cette génération dépourvue de bonnes manières de vivre. L'Etat de son côté, normalement, doit prendre des mesures disciplinaires pour corriger les erreurs anciennes. Il faudrait aussi une éducation sur l'utilisation du numérique qui est le socle de la dépravation de moeurs depuis son avènement. Les enfants et les adultes doivent être conséquents à ce qu'ils font, ce qu'ils voient. Se conduire en responsable connaissant la lourde charge qui les attend, de leurs familles et du pays dont ils seront dirigeants demain.