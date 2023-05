Congo-Kinshasa: Respect de l'exercice des droits fondamentaux des travailleurs congolais - Sama Lukonde rassure l'engagement du Gouvernement à maintenir le cap

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, ce lundi 1er mai 2023 au Palais du peuple, la cérémonie de célébration de la journée internationale du travail.

C'est à cette occasion qu'il s'est inscrit, dans son mot de circonstance, pour l'instauration, en RDC, d'un monde du travail affranchi de toute servitude et de toutes les formes les plus avilissantes d'exploitation de l'homme par l'homme. Placée sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette 137ème commémoration a été organisée en RDC par le Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale sous le thème : «Promouvoir l'emploi décent dans un monde en mutation ».

Combat légendaire

Dans son mot de circonstance, le Premier Ministre a déclaré ce qui suit : « C'est pour moi un honneur, en tant que Chef du gouvernement, de m'adresser à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de notre pays, dans leur grande diversité. Je pense à vous, qui êtes devant moi dans cette belle salle du Palais du peuple, et à tous ceux qui sont dispersés dans l'immense territoire national de notre pays. Mes vives salutations également aux organisations syndicales de notre pays ainsi qu'aux employeurs de tous les secteurs pour leurs apports respectifs dans la création des emplois décents en faveur des Congolaises et Congolais », a-t-il signifié, d'entrée de jeu.

S'acquittant d'un devoir de mémoire consistant à rendre hommage à toutes les figures ayant contribué activement jusqu'au sacrifice suprême pour la quête d'un monde du travail affranchi de toute servitude et forme les plus avilissantes d'exploitation de l'homme par l'homme, le Premier Ministre reconnait que la présente génération, qu'il a qualifié des contemporains, demeurera redevable à ce combat.

Matondi à Fatshi

«Notre pays peut être fier d'associer sa voix à la dynamique mondiale pour célébrer cette journée internationale qui, chaque année, vient rappeler à chaque Etat membre de l'organisation internationale du Travail l'enjeu de la construction des sociétés, non seulement équitables, mais aussi résilientes. A ce propos, au nom du gouvernement, je voudrais exprimer ma reconnaissance au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui place l'homme et ses conditions de travail et de vie au coeur de l'action gouvernementale », a affirmé Sama Lukonde.

Engagement du Gouvernement

«Le 1er mai ne devrait pas nous renvoyer uniquement aux luttes historiques pour la reconnaissance du statut et des droits des travailleurs. Ce jour, dédié au travail, constitue également une occasion d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à changer l'ordre, la vie de la communauté, de son entreprise, de son pays par son travail. C'est pourquoi, vos revendications légitimes, et que j'ai encore suivies ici tout à l'heure, doivent demeurer au coeur des préoccupations du gouvernement de la République. Cela, dans un processus de dialogue constructif, franc et sincère ».

Le Premier Ministre a réaffirmé la détermination du Gouvernement à incarner un leadership pour accompagner toutes les bonnes initiatives visant à garantir à chaque travailleuse et à chaque travailleur le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Et cela, en tenant compte de l'égalité du genre et de la diversité du monde du travail, sans jamais oublier le souci de bannir toutes formes de discrimination, particulièrement chez les femmes et chez les jeunes.

Le Chef du Gouvernement a souligné que l'exécutif ne cesse de fournir des efforts et de prendre des mesures fortes pour la promotion du travail dans le pays.

Responsabilités des partenaires

Pour la Ministre Claudine Ndusi, cette célébration offre aux acteurs du monde du travail l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du cadre global de la politique de l'emploi et de la réforme en RDC, de faire le point sur l'évolution des relations professionnelles et surtout l'amélioration effective des conditions de travail.

C'est pourquoi, elle a invité les partenaires sociaux bi et multilatéraux à placer la protection des travailleurs comme l'élément central de la justice sociale et du travail décent.

Impact de la journée

Notons que cette journée significative pour les travailleurs à l'échelle planétaire a été célébrée en présence de la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, de plusieurs autres membres du gouvernement, plusieurs Ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC, plusieurs chefs d'entreprises publiques et privées, du Coordonnateur de l'intersyndicale national du Congo, des agents et fonctionnaires de l'Etat, travailleuses et travailleurs, et plusieurs hautes personnalités du pays.

Il faut souligner aussi que cette journée représente pour les travailleurs le symbole de leurs revendications face à la société capitaliste. C'est pourquoi, ayant pour seule mission la défense, la protection et la promotion des droits des masses laborieuses, le Coordonnateur de l'intersyndicale national du Congo a présenté au gouvernement, au pouvoir économique et financier les revendications, les aspirations, les plaintes, les préoccupations, les réclamations, des travailleurs congolais.