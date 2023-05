Congo-Kinshasa: 10 ans des Sciences et technologies au service de la jeunesse, victoire du passé, espoirs pour l'avenir, Lomami - Alexis Alyson Kabambi Musengie organise une Armée des Jeunes contre le Paludisme

Le Président National de l'Armée des Jeunes contre le Paludisme de la RDC (AJP-RDC), Alexis Alyson Kabambi Musengie

Plus de 130 hommes et femmes des sciences de la province de Lomami ont été, depuis ce lundi 24 avril 2023, en pleine dixième édition de la semaine de la science et des technologies « SST10 » au centre culturel des jeunes dans la commune de Kabuelabuela, ville de Kabinda pour deux jours de session.

Alexis Alyson KABAMBI MUSENGIE, Président National de l'Armée des Jeunes contre le paludisme de la RDC, « AJP-RDC », une organisation créée par l'Alliance des Dirigeants Africains contre le Paludisme (ALMA) pour appuyer les programmes nationaux de lutte contre le Paludisme de 55 pays membres de l'Union Africaine, explique que cette activité a réuni non seulement les étudiants de l'UNIKAB, UNILO, ISTIA KABINDA, ISP-KABINDA et ISCT-KABINDA mais aussi et surtout les élèves des instituts BUMUNE, SHABANA, EDAP ISP KDA et MULENDA School.

Plusieurs panelistes tous scientifiques (Médecins, Ingénieurs Informaticiens, Biologistes, Physiciens, Economistes et Géographes) se sont succédés à l'estrade chacun dans son domaine spécifique pour expliquer notamment:

l'armée des Jeunes contre le Paludisme ou Corps des Jeunes contre le Paludisme, l'effet Joule et implosion d'une canette, les exo planètes et la vie extraterrestre, l'extraction d'ADN+modélisation, les os du squelette humain, l'impact de la télécommunication sur le développement socioéconomique de la RDC cas de la province de Lomami, l'intelligence artificielle-chat GPT, la pollution et le développement durable, liquide non-newtonien et les bulles géantes, réalité virtuelle et jeux vidéo etc.

Dans son exposé sur l'Armée des Jeunes contre le Paludisme, Alexis Alyson KABAMBI MUSENGIE, Président National de cette organisation a expliqué l'historique de la création de cette organisation et les grandes réalisations des jeunes champions de lutte contre le Paludisme de la RDC de l'an 2022, il a aussi sensibilisé tous les participants à un changement de comportement notamment à assainir nos milieux de vie, à drainer les eaux de pluie qui stagnent devant nos maisons, avenues et dans nos villes car, celles-ci facilitent la prolifération des moustiques qui sont les agents vecteurs du Paludisme, il a rappelé l'usage correct de la moustiquaire imprégnée à tout ménage, il a annoncé que chaque 25 avril, le monde célèbre la Journée Mondiale contre le Paludisme. Il a renchéri par lancer un appel à mobilisation à toute la Jeunesse Congolaise à se rejoindre à notre organisation pour lutter contre le Paludisme dans nos communautés et devenir les ambassadeurs du Programme National de lutte contre le Paludisme par la vulgarisation du Plan stratégique national de lutte contre le Paludisme, l'intégration de la Jeunesse et genre et faire la promotion de la couverture santé universelle.

Dr KASONGO Johnny, Assistant d'enseignement supérieur a souligné dans son exposé que le corps humain est l'ensemble des tissus et organes qui forment notre organisme. Il est composé de plus de 600 muscles, de 206 os distincts classés en deux systèmes : le squelette axial (80 os) et perpendiculaire. Ce Médecin a, entre autres, recommandé de ne pas dormir sur une surface plane même une mousse avec un grand volume, éviter les chaussures avec un trop haut talon, ne pas trop resté assis sur une chaise en bois ;Manger les aliments contenant le calcium, protéines et calories, beaucoup boire, faire régulièrement le sport et exercices physiques.

Il sied de signaler que cette activité a été organisé dans 12 provinces à travers la RDC par les équipes des Jeunes volontaires.

A KABINDA par exemple, c'est la deuxième année que Monsieur Alexis Alyson KABAMBI MUSENGIE soucieux de l'éducation et développement de la Jeunesse de sa contrée, a organisé et financé par ses propres moyens la réussite de cette activité. Plus de 120 certificats de participation ont été délivré aux participants par le Conseiller du Ministre provincial de la Jeunesse de Lomami Me Kévin NKONKESHA.

Nous disons merci beaucoup aux membres de l'Armée des Jeunes contre le Paludisme de la coordination provinciale de LOMAMI et tous les panelistes qui ont travaillé jour et nuit pour la réussite de cette grande activité. Nous demandons aux autorités provinciales de LOMAMI de soutenir les initiatives des Jeunes qui visent l'encadrement de la Jeunesse et leur épanouissement dans le souci d'accroître la compétitivité de la Jeunesse de cette province avec les jeunes des autres provinces.

L'organisation Armée des Jeunes contre le Paludisme de la RDC, en sigle AJP-RDC a travaillé en étroite collaboration avec l'organisation Investing in People IIP ASBL, qui est l'organisation principale qui a initié le projet semaine de science et des Technologies depuis 2013. Cette ASBL est l'initiative de Mme Raïssa Malu, Professeure de son état.