Congo-Kinshasa: Le peuple Yanzi - Un peuple, une histoire

Les Yansi viennent du sud du Cameroun 🇨🇲 et du Sud-est du Gabon🇬🇦, les Yanzi et les Téké formant quasiment un même peuple, étaient distinctement séparés avec le royaume Kongo, mais vivaient plutôt en harmonie avec le royaume Téké et le royaume de Loango (Kongo dia Loango).

Les Yanzi habitent la province du Bandundu dans la région de la rivière Loange (Lwange), territoire de Bagata, et territoire d'Idiofa. Ils parlent une langue bantoue proche de la langue de Téké, le Kiyanzi. Les Yanzi sont connus pour leur fort désir d'indépendance et ont résisté à la dominance du royaume Kongo.

Les Yansi se retrouvent dans 4 territoires : Celui de Bagata qui comprend 5 secteurs dont : Le secteur Kwango-kasaî , Manzansayi, Wamba, Saio/Ntober et Tshimbane/Kidzweme.

Celui de Bulungu sont aux secteurs : Kwilu-kimbata, Mikwi, Dwe , Kilunda.

Le secteur de Nkara dans le territoire de Bulungu, Les yansi de bulungu sont appelés les Bamputu alors qu'à Idiofa ils sont appelés les Badinga et ils sont à bulwem, kapia, sedzo et matar. La particularité c'est la culture de la courge mantete.

Dans le Masi Manimba, ils sont dans 2 secteurs : Mokamo et Kitoyi.

Dans la Province du Kwango, ils sont à Kolokoso.

Voici quelques noms rencontrés chez les Yanzi : Ngatey, Ngoken, Iyong, Mbalang, Kapen, Peng, Dingang, etc.

Comme nous pouvons les constater les noms Yanzi se terminent toujours avec des consonnes et non des voyelles, par exemple : Mpangi = Mpang, Mbongo = Nzimb soit Njim, Nfinda to Zamba= Ndong, Nzambe= Nziam, Mfumu= Mfum pour ne citer que ceux-là.

Les Bayanzi sont les grands consommateurs de la courge (nter ou mantete), Misiliet et des poissons.

Les traits du passé semblent encore fortement les dominer, le Kintuidi (mariage consanguin) domine chez les Bayanzi.