Ile Maurice: «Made in Moris» - Activations de terrain dans les supermarchés jusqu'à octobre

Pour accentuer la visibilité des produits labellisés et référencés dans les supermarchés et encourager les consommateurs à acheter du Made in Moris, le label lance une nouvelle série d'activations de terrain.

Lors de cette campagne, les adhérents du label ont l'occasion de présenter leurs produits et d'expliquer leur engagement sur le marché local. Cette année, plus de 50 marques y participent. Les consommateurs ont aussi l'occasion de participer au jeu Spin & Win et de remporter des cadeaux. Ceci se fera un samedi par mois, dans diverses enseignes :

à Intermart Bagatelle, au King Savers de Beau-Vallon, aux Winners de Bambous, de Rivière-du-Rempart, de Trianon, à l'Intermart de La Croisette et chez Super U de Flacq. Après le 2 avril à l'Intermart de Bagatelle et le 30 avril au King Savers de Beau-Vallon Mall, la campagne se poursuivra le 28 mai au Winners de Bambous, le 2 juillet au Winners de Rivière-du-Rempart, le 30 juillet au Winners de Trianon, le 27 août à l'Intermart de La Croisette et le 1er octobre chez Super U de Flacq.

Shirin Gunny, directrice générale du label Made in Moris, explique que «ces activations représentent un des éléments stratégiques du dispositif de visibilité que le Made in Moris offre aux marques labellisées. Nous fournissons une opération clé en main à nos adhérents et facilitons leur participation à cette campagne.» Elle relève que «cette proximité est essentielle, à l'heure où les consommateurs ont besoin de transparence et de lien direct avec les producteurs».

De plus, considérant la conjoncture économique actuelle, qui est particulièrement difficile pour les entrepreneurs locaux, cela permet de mettre en lumière le rôle de l'industrie locale dans la création et la préservation d'emplois.

Thanaa Kurmally, Relationship Executive chez Made in Moris, avance que pour cette campagne, le label «prend en charge l'organisation, la logistique et la communication, ainsi que la négociation avec les enseignes centres», permettant ainsi aux entrepreneurs et aux producteurs de se concentrer sur l'aspect relationnel avec les consommateurs.

En ce qu'il s'agit de la labellisation, il est constaté qu'il y a de plus en plus de demandes des entreprises locales pour être labellisées Made in Moris. Car, pour pouvoir placer leurs produits en rayon, certaines enseignes demandent aux producteurs et aux entrepreneurs de l'être pour ainsi attester de la qualité de leur production.