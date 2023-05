Ile Maurice: Lutte contre les drogues dans l'océan Indien - Les représentants de neuf pays adoptent une approche intégrée

Le Secrétariat national de lutte contre la drogue (NDS) a organisé une conférence sur l'abus de substances pour les pays de la région de l'océan Indien occidental. La conférence s'est tenue du 26 au 28 avril à Port-Louis, dans la salle Sir Harilal Vaghjee, sous l'égide du gouvernement de Maurice.

Les représentants des États côtiers et insulaires de l'océan Indien, dont les Comores, Djibouti, la France/La Réunion, Madagascar, Maurice, les Seychelles, le Kenya, la Tanzanie et l'Afrique du Sud, ainsi que le Secrétariat général de la Commission de l'océan Indien (COI), ont participé à cette conférence.

Étaient également présents le Centre régional de fusion d'informations maritimes, le Centre régional de coordination des opérations de la région de l'OIO, l'Union européenne et diverses institutions et organisations non étatiques de Maurice.

La conférence a permis de discuter des différentes mesures à mettre en oeuvre pour lutter contre le trafic de drogue, l'abus de substances et l'addiction dans la région. Les représentants ont souligné l'importance d'une coopération régionale pour faire face à la consommation croissante de drogues et à l'introduction de nouvelles substances psychoactives. Ils ont également reconnu que le marché de la drogue dans la région est intimement lié, principalement par les routes maritimes, et que la COI joue un rôle central dans la sécurité maritime de la région.

La conférence a mis en lumière les graves conséquences sociales et sanitaires des drogues et de la toxicomanie sur les individus, notamment les overdoses et autres décès liés à la consommation de drogues, ainsi que les menaces du trafic sur l'équilibre social, la sécurité et la stabilité des États et de la région.

Les participants ont également discuté de la diversification de la consommation et du trafic de drogue dans la région, notamment l'utilisation généralisée des cannabinoïdes de synthèse, qui cause déjà d'importants problèmes de santé publique et sociaux et perturbe la vie des familles dans les pays touchés.

La conférence a abouti à l'adoption de quatre piliers principaux pour une approche holistique, intégrée et transversale dans la lutte contre la drogue : la prévention, la lutte contre les trafics, les aspects sanitaires et sociaux, ainsi qu'une coopération et une coordination régionales et internationales renforcées.

Les représentants ont exprimé leur intérêt à établir un cadre de coopération régionale pour lutter contre les drogues et l'abus de substances illicites, afin de conjuguer leurs efforts et de rechercher une approche commune, d'échanger les meilleures pratiques, de réduire la consommation de drogues et de lutter contre les effets néfastes liés aux drogues et à l'abus de substances, ainsi que de combattre les trafics de drogues pour préserver la paix et la stabilité.