Congo-Brazzaville: Décentralisation - L'UE réitère son soutien dans la mise en oeuvre des recommandations du forum de Brazzaville

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en République du Congo, Giacomo Durazzo, qui a échangé le 2 mai avec le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a assuré son interlocuteur du soutien de son institution dans la mise en oeuvre de certaines recommandations du forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et le développement local au Congo.

Facilitatrice lors de la tenue du forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation au Congo, notamment dans la venue des experts, l'UE s'est engagée à accompagner le pays dans la mise en oeuvre des résolutions de cette grand-messe. « Il y a des recommandations importantes qui ont été faites et le ministre a sollicité l'appui de l'UE pour travailler sur leur mise en oeuvre. Nous sommes d'accord de continuer évidemment de soutenir le forum par des assistances techniques, des missions d'experts qui vont avoir lieu dans les prochains mois. Nous sommes donc encouragés du fait qu'il y a un fort engagement politique du gouvernement dans la mise en place effective de la décentralisation », a expliqué Giacomo Durazzo, à sa sortie d'audience.

En effet, à l'issue du premier forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et le développement local, plusieurs recommandations avaient été formulées. Selon le chef de la délégation de l'UE en République du Congo, il est important que ce dossier avance, afin qu'un nombre de services soient rendus à la population sur le terrain, à travers le renforcement des capacités des autorités locales et un financement.

« Il y a une vingtaine de recommandations, mais nous avons évoqué quatre à cinq points particuliers concernant certaines lois, le code des autorités locales, l'organisation d'une table ronde avec les partenaires. Nous allons les examiner parce que nous allons faire recours à l'expertise étrangère. Je pense que nous sommes avec les autorités pour mettre en place une partie de ces recommandations avec d'autres partenaires », a-t-il poursuivi.

Ce forum avait débouché, entre autres, sur la signature de six accords de partenariat, s'inscrivant dans le cadre de l'échange d'expérience en matière de gestion des collectivités locales. A l'issue des travaux, les participants avaient adopté quelques résolutions visant la mise en oeuvre effective de la décentralisation au Congo.

« Ce sont des choses importantes, nous sommes contents effectivement que ces accords puissent se mettre en place entre les autorités locales, parce qu'il y a beaucoup de compétences et de savoir-faire de la part des autorités locales européennes. Pour moi, c'est toujours positif mais ce sont des accords entre autorités locales qui doivent rester indépendantes de l'UE », a souligné Giacomo Durazzo.

Interrogé sur la mise en oeuvre du programme de villes résilientes exécuté actuellement à Owando, dans le département de la Cuvette, et à Nkayi, dans la Bouenza, il a indiqué que le projet avance. « Nous avons fait des évaluations récentes qui ont quand même démontré qu'il y a des soucis justement liés au manque de capacités des autorités locales sur le terrain. Nous avons mis beaucoup d'investissements mais les capacités de gestion sont un peu faibles. Nous continuons ce programme à Owando et à Nkayi et espérons pouvoir le conclure dans de bonnes conditions », a-t-il dit.