Congo-Brazzaville: Sport pour tous - Une association vient d'être créée

L'assemblée générale constitutive, au cours de laquelle les premières instances dirigeantes ont été présentées, marque la naissance de l'Association congolaise du sport pour tous.

Les bases de la création ayant été posées après l'adoption des documents fondamentaux, l'Association congolaise du sport pour tous veut se consacrer uniquement à l'amélioration de la santé de la population par les sports pour lutter contre les maladies non transmissibles. « Au Congo, les gens meurent beaucoup plus de diabète, des AVC que des maladies telles que le VIH. Nous sommes face un sujet de santé publique et au coeur de ce sujet se trouve la sédentarité, donc l'activité physique des Congolais », a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi, le président de cette nouvelle association.

L'Association congolaise du sport pour tous a pour vocation de développer la pratique sportive afin de contribuer à l'amélioration de la santé auprès de toutes les catégories d'âges confondues. Son président est doté d'une expérience pour avoir dirigé la Ligue départementale de Brazzaville du sport de travail et placer la santé des travailleurs au coeur de son programme d'activités. « Le sport de travail avait une résonnance départementale car il était focalisé exclusivement sur les travailleurs, particulièrement les entreprises. Là, il s'agit du sport pour tous », a-t-il insisté.

Avec les ressources humaines dont il estime riches en expérience et en qualité, le bureau de cette association espère obtenir des résultats probants sur la mission qui consiste à améliorer la santé de la population par le sport, estimant que le premier médicament est la personne elle-même. La thèse soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle pour être en bonne santé, il faut pratiquer une activité physique au moins trente minutes par jour, motive davantage le bureau de l'association pour attirer plus d'adhérents.

« Les mamans qui vendent au marché doivent faire le sport pour qu'elles soient plus sportives ou actives. On mettra en place les programmes pour les retraités, parce que nous nous focalisons sur l'ensemble de la population avec une résonnance différente. Cette fois-ci, on va travailler au niveau national. Si nous voulons nous porter en bonne santé, faisons le sport, réveillons notre mouvement. Car il ne s'agit pas seulement de pratiquer le football ou le nzango mais de développer les activités physiques pour tous et pour tout âge », a indiqué son président.

La nouvelle association entend établir le diagnostic sur la réalité du terrain avant de bâtir un plan de développement et une bonne politique pour combler les attentes.

Elle place les enfants au coeur du projet parce que l'avenir leur appartient. « Si nous voulons dans dix ans que la santé de la population aille mieux, il faut commencer par les enfants. En les touchant, nous touchons les familles », a précisé Rodrigue Dinga Mbomi. Il entend travailler avec les experts ayant la capacité d'aider l'association à réaliser ses missions. « On va toquer à toutes les portes. Nous allons bâtir notre plan de développement et on va identifier les acteurs qui vont nous aider et convaincre d'autres, parce que tout le monde est convaincu que la santé est un élément important », a-t-il assuré.