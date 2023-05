Congo-Kinshasa: Pointe-Noire - Le ministre Emile Ouosso visite les sites de captage d'eau

Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, a visité les 29 et 30 avril, dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, les différents sites où seront construites des usines de pompage d'eau potable.

Le premier site visité par le ministre est celui de Tombo, à près de 30 km de Pointe-Noire, précisément sur le fleuve kouilou, à quelques encablures de la communauté urbaine de Madingo-Kayes, dans le département du Kouilou. Ce site offre des atouts hydrauliques importants, quels que soient les aléas des saisons, car en étiage ou en période des montées des eaux, il a un débit hydrographique qui rassure vu la profondeur des eaux qu'il présente.

Le deuxième site a été celui du cinquième arrondissement de Pointe-Noire, Mongo-Mpoukou. Celui-ci, comme l'a signifié Jean Gustave Foundou, conseiller en hydraulique du ministre, est une véritable pierre angulaire de ce projet en desserte de la ville de Pointe-Noire en eau potable. Il a été signalé, par des experts, l'intrusion saline dans des eaux de forages, d'où le gouvernement est interpellé afin que la ville bénéficie d'eau potable à une grande échelle.

Pour le conseiller en hydraulique, cette première phase de la reconnaissance des sites est très importante, avant que d'autres ne suivent. "Cette phase de reconnaissance des sites est essentielle. Après elle, interviendront d'autres puisque nous souhaiterons arriver à une solution pérenne pour la desserte de la ville de Pointe-Noire en eau potable. Bien sûr que nous comptons sur nos différents partenaires, mais il faut quand même savoir que l'Etat est là. Nous sommes sûrs qu'avec les appels d'offres qui seront lancés après que tout le travail en amont est fait, nous serons entendus par tous nos partenaires. Au niveau du site de Mongo-Mpoukou, sera construit un grand château d'eau à partir duquel toutes les opérations techniques de desserte vont être concentrées afin que tous les arrondissements bénéficient de la desserte en eau potable ", a signifié Jean Gustave Foundou.

Pour le directeur général de la société E2C, Jean-Bruno Danga Adou qui était dans la suite ministérielle, le problème de l'électricité ne va pas se poser car cette société a toujours oeuvré au côté de La Congolaise des eaux (LCDE) afin que l'énergie soit comme un appoint à toutes ses initiatives.

Visite des infrastructures sous-tutelle

Le deuxième jour de travail du ministre Emile Ouosso dans la ville océane a concerné la visite de certaines infrastructures sous-tutelle. Tout a commencé par la visite du grand lac Ngouambouchi, situé au quartier Siafoumou, dans le cinquième arrondissement, Mongo-Mpoukou. Ce lac est quelque peu négligé et sont visibles tout autour des herbes et arbustes, car le manque d'activités en son sein l'a transformé en un marigot. Lessives et vaisselles sont devenues des activités quotidiennes qui s'y déroulent. Pour Antoine Oléa, directeur général adjoint de l'hydraulique, ce lac est un lieu sûr de captage d'eau. Sa remise en activité permettra, a-t-il affirmé, d'envoyer des grandes quantités d'eau à l'usine de traitement qui sera bientôt construite au quartier Vindoulou.

Ainsi donc, à partir de celle-ci, de l'eau traitée va alimenter Mengo et aussi une grande partie des différents quartiers de la ville. Après le lac Ngouambouchi, Emile Ouosso est descendu au forage de Vindoulou dont les activités ont été brutalement arrêtées, il y a belle lurette. Les alentours de ce forage non fonctionnel sont occupés par des malintentionnés qui ont construit ici et là des débits de boissons sans être inquiétés.

Après la visite du forage, le cortège ministériel s'est rendu au siège du plus grand château d'eau de la ville qui se trouve au quartier Mongo-Kamba. Ce château d'eau, d'une capacité impressionnante, est en partie abandonné, d'où la nécessité de réaliser quelques aménagements pour sa remise complète en activité.

La visite de travail du ministre Emile Ouosso s'est terminée par la direction interdépartementale de LCDE située au centre-ville. Celle-ci présente un état traduisant une négligence notoire, car même la peinture a perdu totalement son éclat et aucun écrit n'est visible montrant que l'on se trouve bel et bien au siège interdépartemental de LCDE.

Faisant le point de sa tournée, le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique pense qu'il est temps d'agir au plus vite pour que la population ponténégrine retrouve de l'eau potable. Pour lui, en plus de l'Etat, il y a des partenaires sûrs qui pourront appuyer ces différentes initiatives de la desserte de la ville de Pointe-Noire en eau potable.

Concernant les activités sur le lac Ngouambouchi, les choses doivent reprendre vite pour redonner une vie hydraulique à ce lac afin que dans les semaines et mois à venir, la ville soit alimentée en eau potable. Emile Ouosso a conclu sa visite de travail par une note d'espoir qui a soulagé les agents qui l'accompagnaient dans sa descente.