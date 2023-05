Cote d'Ivoire: RHDP-E-militant - Les secrétaires départementaux de Zouan-Hounien désormais mieux outillés

Les secrétaires départementaux RHDP de Zouan-Hounien étaient au grand complet dans le village de Zéalé, le week-end pascal, pour recevoir chacun des smartphones des mains de Gueu Albert, directeur d'exploitation et commercial de la SOTRA, cadre du parti. « Je suis venu vous aider à mieux faire votre travail d'identification des militants dans le cadre du projet E-Militant.

Ces smartphones flambants-neufs vous permettront d'être efficaces dans la collecte, le traitement et l'archivage des données fiables sur l'ensemble de nos militants. Notre parti le RHDP et son Président Alassane Ouattara comptent énormément sur vous et vous devez donc tout faire pour mériter votre statut de « préfets du parti » car la victoire est au bout de l'effort », a situé Gueu Albert.

Mathias Tomé, secrétaire départemental de Zouan-Hounien Téapleu et Yeleu, porte-parole des récipiendaires, ont exprimé la gratitude des militants : » Chers frères et aînés, nous sommes plus que comblés et nous vous exprimons toute notre gratitude pour ce grand geste salutaire en vue de l'efficacité et la qualité de notre travail. Merci infiniment car c'est vraiment l'outil qu'il nous fallait et vous pouvez donc compter sur nous ».

Le sénateur Augustin Tompieu Zoueu dont la résidence abritait la cérémonie, a prodigué de sages conseils aux départementaux. "C'est à vous les jeunes qu'il appartient d'encourager le Président Ouattara à maintenir le cap dans la dynamique de développement dans laquelle il a engagé l'ensemble du pays. Soyez consciencieux, courageux et efficaces afin que la poursuite de ce développement harmonieux puisse vous garantir un avenir meilleur »

Ce week-end pascal a été aussi l'occasion pour la délégation conduite par Gueu Albert, aidée par la secrétaire d'Etat, Présidente du Conseil d'Administration de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (Nouvelle PSP-CI), Mahi Clarisse et le Sénateur Augustin Tompieu Zoueu, de gratifier l'ensemble des chrétiens et musulmans dudit département, de vivres et non-vivres d'une quantité très appréciée par tous :

environ deux tonnes de vivres (riz, lait, sucre) et une importante somme d'argent. Rappelons qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, Gueu Albert et des cadres du département ont contribué au bon déroulement de l'opération. Et les prières et bénédictions ont surabondé à l'endroit de ces donateurs.