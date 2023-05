Congo-Kinshasa: Bandundu - Les finalistes déplacés, exonérés des frais de participation aux épreuves hors session de l'Examen d'Etat

Les élèves finalistes de Kwamouth (Mai-Ndombe) déplacés dans la province éducationnelle Kwilu 1 sont exonérés de tous les frais pour la participation aux épreuves hors session de l'Examen d'Etat, édition 2023. C'est le directeur provincial de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) Kwilu 1 qui l'a annoncé le lundi 1 mai à la presse.

Ces élèves déplacés, au nombre de quinze, ne paieront ni les frais de participation, ni des fiches, encore moins de scolarité.

La décision est du gouvernement provincial, qui assure leur prise en charge.

Le directeur provincial de l'Enseignement primaire, Secondaire et Technique (EPST) Kwilu 1, Denis Shanga Kapinga Oshanga, interdit formellement aux chefs d'établissements d'exiger d'autres frais en dehors de ceux fixés par le gouverneur de province à travers son arrêté:

« Nous sommes en train de nous préoccuper de ces enfants déplacés. Pour les amis qui sont au secondaire en sixième, ils sont au nombre de 15, le gouvernement provincial du Kwilu avait pris des dispositions telles qu'aucun enfant ne paie un frais. C'est-à-dire, en dehors des frais de scolarisation, le gouvernement provincial a pris aussi en charge les frais des évaluations qui s'élèvent à 70 000 francs pour la dissertation et 55 000 francs, la session ordinaire. Son excellence monsieur le gouverneur de province a décidé que ces enfants puissent être pris en charge sans payer aucun rond. Même pas de frais des fiches qui d'ailleurs s'élevaient à 52 francs. Donc, dans l'ensemble, ils ne paient rien ».

Il demande aux élèves de dénoncer tout récalcitrant :

« Nous avons sensibilisé dans trois sites, enseignants et élèves finalistes. Nous avons dit, on ne peut pas demander un rond de plus sur le montant que le gouverneur a décidé à travers son arrêté. Aux élèves, nous avons dit : une école où on demande l'argent qui n'est pas prévu dans cet arrêté, ces élèves doivent nous informer. Nous avons donné nos numéros de téléphones, le numéro de l'inspecteur principal provincial, le numéro de directeur provincial du Service de Contrôle et de la Paie des Enseignants, et mon numéro à moi Proved, de sorte que là où il y a dérapage, on nous appelle pour que ces gens-là puissent subir la rigueur de la loi ».

Les frais de participation aux épreuves hors session de l'Examen d'Etat, qui commencent le 8 mai, s'élèvent à 70 000 francs (31,36 USD) 55 000 francs (24,72 USD), pour la session ordinaire et les fiches à 52 000 francs (23,37 USD).