Algérie: Le Salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives 'Khotwa 2023' fait escale à Oran

ORAN — Plus de 100 universités, écoles et organismes d'aides à l'emploi et à l'entrepreneuriat prennent part mardi à la 12ème édition du salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives (Khotwa 2023) dans sa deuxième escale d'Oran.

Des universités, algériennes et internationales, les écoles nationales préparatoires et supérieures, ainsi qu'un bon nombre d'instituts privés et d'organismes d'Etat d'aide à l'emploi et à l'entrepreneuriat, participent à ce salon de deux jours, a indiqué à la presse Anissa Célia Benabdessalem, membre du comité d'Organisation de ce salon, en marge de l'ouverture de cette étape du salon à Oran.

Cet événement, avec ces trois étapes (Alger, Oran, Tlemcen), organisé sous le slogan "Let's Level Up" sera un vaste espace d'échanges sur les choix d'études, les formations et les opportunités à saisir pour bâtir un avenir prometteur pour toute la jeunesse algérienne.

L'étape d'Oran, qui dure deux jours, est la deuxième de cette manifestation scientifique, la première a été organisée à Alger, les 29 et 30 avril derniers, et la troisième sera à Tlemcen, le 4 mai prochain.

A ce titre, les établissements algériens de l'Enseignement supérieur ont attiré beaucoup de visiteurs, principalement des lycéens, venus s'enquérir des nouveautés dans ces universités et écoles, notamment en matière de spécialités et des nouveaux parcours de formation.

Les représentants des trois universités d'Oran (USTO, Oran 1 et Oran 2), présents dans les stands du salon, ont été unanimes à souligner à l'APS que "outre les offres de formations classiques qui se font annuellement, il est plus qu'important d'orienter les étudiants et lycéens visitant le salon à avoir un esprit entrepreneurial et penser à accéder à ce monde via le portail universitaire.

A l'USTO, l'incubateur de l'Université a enregistré plus de 300 projets innovants proposés par des étudiants, essentiellement en Master, dans différentes spécialités, a souligné, Maâmar Boudia, porte- parole de cet établissement, qui a souligné que "ces projets ne seront pas forcément tous transformés en entreprises ou startups, mais un nombre important le sera".

Pour sa part, l'incubateur de l'université d'Oran 1 héberge actuellement 41 projets d'étudiants, selon sa représentante, Mme Bougherara Houaria, et ce, dans le cadre de l'Arrêté ministériel 12-75.

De son côté, la maison de l'Entrepreneuriat de l'université d'Oran 2 abrite 53 projets dans le cadre du même arrêté, selon son responsable Touahri Dhiyae Eddine.

L'édition précédente de ce salon (2022), organisée par l'agence de communication "Win Advents Agency", a connu un engouement particulier, avec plus de 30.000 visiteurs dans ses différentes étapes.