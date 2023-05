Seychelles: Le PNUE-FEM offre une expertise technique au pays pour l'introduction de véhicules électriques

Quatre experts évaluent et conseilleront le ministère des Transports sur les meilleures façons de mettre en oeuvre la mobilité électrique aux Seychelles, a annoncé dimanche le ministère.

La mise en oeuvre d'un projet de mobilité électrique de deux ans aux Seychelles a été lancée en novembre 2022 et devrait durer quatre ans. Il est mis en oeuvre avec l'aide du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

Le PNUE-FEM est un partenaire clé du projet, offrant une expertise technique et une subvention de 400'000 dollars.

Dans la première partie du projet, la Seychelles Public Transport Corporation (SPTC) introduira des bus entièrement électriques dans sa flotte. Actuellement, SPTC dispose de 200 bus qui effectuent plus de 1'400 trajets par jour et consomment environ 220'000 litres de carburant par mois.

Le rôle des experts est de fournir la meilleure voie à suivre pour mettre en oeuvre un système de transport électrique durable aux Seychelles pendant une période de deux ans.

Les experts ont des connaissances en politique internationale, en affaires et en stratégie, en technologie internationale de mobilité électronique, en technologie internationale de batterie et en intégration de la recharge et des énergies renouvelables.

Lors d'une réunion avec le ministre des Transports, Antony Derjacques, la délégation du PNUE a exprimé sa satisfaction pour les progrès accomplis par les Seychelles malgré le retard causé par la pandémie de COVID-19.

La chef de la délégation du PNUE, Annika Berlin, a déclaré que "la stratégie et le renforcement des capacités sont au coeur du projet. Nous espérons voir 50 % des bus et des voitures électrifiés d'ici 2030 et pour cela, nous accueillons d'autres partenaires".

Les experts ont rencontré des ministères et des parties prenantes clés pour mieux comprendre l'achat d'autobus et le programme du Fonds monétaire international (FMI), ainsi que les politiques environnementales telles que l'élimination des batteries.

Le projet reçoit également le soutien d'autres partenaires tels que l'IRENA (International Renewable Energy Agency) et la Public Utilities Corporation (PUC) pour son plan de transport. Un partenaire potentiel est Calstart, un expert des transports propres basé en Amérique, qui entend aider à la transition vers la mobilité électrique et son éducation.

Le PNUE-FEM a une vaste expérience de travail avec les petits États insulaires en développement tels que Maurice, Madagascar, les Caraïbes, les Fidji et les Îles Salomon.