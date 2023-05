Afrique du Nord: L'Algérie seul pays membre de l'UMA à n'avoir jamais demandé le gel des activités des institutions maghrébines

ALGER — Le Porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a affirmé, mardi, que "l'Algérie est le seul membre de l'Union du Maghreb arabe (UMA) à n'avoir jamais demandé le gel des activités des institutions maghrébines, contrairement aux allégations du Secrétaire général de cette institution maghrébine, dont le mandat est arrivé à terme".

"Les bévues médiatiques du Secrétaire général sortant de l'Union du Maghreb arabe n'en finissent pas. Par ses impairs, le SG dont le mandat est arrivé à terme, tente vainement de tromper l'opinion publique maghrébine et de travestir les faits en imputant la responsabilité du blocage de l'édification maghrébine à l'Algérie, seul membre de l'Union à avoir ratifié tous les accords conclus dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe depuis sa création, avec son soutien inconditionnel aux activités de toutes les institutions maghrébines et à ses projets économiques, sociaux et culturels, et à n'avoir jamais demandé le gel des activités des institutions maghrébines", a déclaré le Porte-parole.

Et d'ajouter que "l'ancien Secrétaire général prouve une nouvelle fois, par ses sorties médiatiques tendancieuses et condamnables, qu'il n'est pas à la hauteur de la responsabilité et de la confiance placée en sa personne, lui qui, par ses déclarations fallacieuses et ses agissements illicites, prend des positions aux antipodes des principes et objectifs de l'organisation maghrébine, tout en prétendant à tort être encore à la tête de son Secrétariat général fictif".

Et de conclure en affirmant que "l'Algérie demeurera attachée à sa forte volonté de réformer le processus d'édification de l'Union maghrébine et de réaliser les attentes légitimes de ses peuples qui aspirent à l'activation de l'action maghrébine sur des bases claires et fédératrices sans préalable aucun".