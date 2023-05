Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Bakala prêt à "entrer en guerre" contre l'Afrique du Sud

Le sélectionneur de la Zambie, Ian Bakala, a déclaré que son équipe était prête à "entrer en guerre" contre l'Afrique du Sud lors d'un affrontement crucial dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, mercredi à Constantine.

La Zambie et l'Afrique du Sud s'affrontent dans un derby de la région de la COSAFA. Les deux équipes ont absolument besoin d'une victoire pour garder l'espoir de se qualifier pour les quarts de finale.

Les jeunes Chipolopolo ont déjà battu l'Afrique du Sud à deux reprises lors des éliminatoires de la région COSAFA l'année dernière, mais Bakala sait que ce ne sera pas une tâche facile de les battre une troisième fois.

"Les battre deux fois était déjà difficile et remporter une troisième victoire sera très difficile. Bien sûr, nous n'adopterons pas la même approche que nous avons adoptée lors des deux matchs que nous avons joués contre eux. Ce sera un match difficile et nous n'avons rien à perdre. Nous nous attendons à ce que le rythme soit très élevé et ce sera la guerre. Ce ne sera pas facile. Les garçons vont se battre », a déclaré Bakala.

Il a indiqué qu'ils espéraient un but précoce pour calmer leurs nerfs et s'assurer qu'ils avaient le contrôle du premier match.

Bakala explique également qu'ils ont résolu les problèmes observés lors de leur premier match contre le Nigeria, principalement au niveau de la finition et leur capacité à prendre des risques.

"Le plus gros problème, c'est que nous étions tellement pressés quand nous arrivions devant le but. Maintenant, nous devons être plus calmes et nous verrons plus de buts », a-t-il déclaré.

Le défenseur Lweendo Chimuka sait tout autant que ce sera un match difficile, ayant joué contre les Sud-Africains lors des éliminatoires.

"Nous savons à quel point ils sont durs et nous savons ce qu'on attend de nous. Nous avons manqué des buts dès notre premier match malgré un bon jeu et nous avons corrigé cela à l'entraînement. Nous voulons bien faire et récolter les points », a déclaré l'arrière de l'Athletico Lusaka.i