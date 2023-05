Afrique: MED met les enseignants au centre des attentions

Luau — La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a réitéré ce mardi, dans la municipalité de Luau, province de Moxico (nord), que la valorisation du capital humain, avec une attention particulière aux enseignants, constitue le principal défi de l'exécutif.

S'exprimant lors de l'ouverture du 1er Conseil consultatif du secteur de l'Éducation, qui se déroule dans la municipalité frontalière de Luau, province de Moxico, Luísa Grilo a déclaré que l'exécutif continue de travailler pour atteindre et relever "les grands défis du secteur", y compris celui de la valorisation du capital humain, en mettant l'accent sur les enseignants.

En plus de ce défi, Luísa Grilo a souligné la résolution du problème des infrastructures scolaires afin de réduire le nombre d'enfants qui sont en dehors du système éducatif, en construisant des salles de classe et améliorer l'enseignement/apprentissage.

La qualité de l'enseignement, selon la ministre, sera concrétisée avec la révision de la politique du programme scolaire et d'autres composantes, ainsi qu'une attention particulière au modèle de gestion du système national d'évaluation et d'autres domaines.

A propos de la réunion, la ministre a déclaré qu'elle analysera, entre autres, les causes et les conséquences de la violence dans les écoles publiques et privées du pays, les stratégies de prévention et d'atténuation, afin que les élèves trouvent un environnement paisible, familier et favorable à l'école, où les valeurs de bonne et saine coexistence sont promues.