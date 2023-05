Algérie: Lutte contre les incendies - Installation de la Commission nationale de protection des forêts pour 2023

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad ont procédé, mardi à Alger, à l'installation de la Commission nationale de protection des forêts (CNPF) pour l'année 2023.

Cette commission installée au siège du ministère de l'Agriculture est composée de représentants de treize (13) ministères et de onze (11) institutions nationales concernées par la protection des forêts.

La Commission est chargée d'arrêter et d'actualiser le plan de lutte préventive et efficace contre les feux de forêt, les agents pathogènes et maladies des forêts, de mettre en place le programme des commissions de wilayas pour la préservation des forêts à partir de chaque campagne, d'étudier et d'exploiter l'évaluation finale sur la base des rapports qui lui sont transmis par ces commissions à la fin de chaque campagne.

La CNPF est créée en vertu du décret 80-184 du 19 mai 1980, modifié et complété.