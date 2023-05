Algérie: Habitat - Lancement de tous les projets et relance des chantiers à l'arrêt avant le 30 juin

ALGER — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné mardi à Alger des instructions aux services du secteur pour le lancement de la réalisation de tous les projets d'habitat non lancés et la relance de tous les chantiers à l'arrêt avant "le 30 juin 2023".

S'exprimant lors d'une rencontre nationale sur la généralisation du numérique et la modernisation de la gestion des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), organisée par le Groupement d'intérêt économique (GIE) rassemblant OPGI et AADL, M. Belaaribi a mis en exergue l'importance de "finaliser tous les programmes réalisés à 50% et plus avant le 30 juin" prochain.

Il a insisté en outre sur "l'achèvement, avant le même délai, des travaux de VRD (voirie et réseaux divers) pour tous les programmes dont les immeubles ont été finalisés avant le 31 décembre 2021".

"Nous sommes tous appelés à redoubler d'efforts et à renforcer notre présence sur le terrain de manière régulière pour être prêts pour les festivités nationales commémorant la fête de l'indépendance le 5 juillet 2023", a souligné le ministre en s'adressant aux cadres du secteur.

M.Belaribi a mis en avant la nécessite de finaliser tous les projets d'habitat prévus pour le 4e trimestre 2023 avant le 30 octobre 2023, en vue de les distribuer à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération le 1 novembre 2023.

Il a exigé en outre l'assainissement de la situation financière de tous les partenaires cocontractants, en procédant "immédiatement et sans délai" aux règlement des attachements des travaux réalisés et à l'approbation des avenants des travaux supplémentaires.