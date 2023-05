Algérie: Protection civile - Une stratégie proactive pour faire face aux feux de forêt durant la saison estivale

ALGER — La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a tracé une stratégie proactive pour faire face aux feux de forêt durant la saison estivale, prévoyant la mobilisation de 65 colonnes mobiles et plus de 500 unités opérationnelles d'intervention, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du Conseil des ministres.

Dans ce cadre, le chargé de l'information au niveau de la DGPC, le capitaine Nassim Bernaoui a fait état, dans une déclaration à l'APS, d'une stratégie nationale proactive pour faire face aux feux de forêt durant l'été, à partir du mois de mai courant jusqu'à fin septembre prochain, à travers la mobilisation de 65 colonnes mobiles et plus de 500 unités opérationnelles d'intervention.

Cette stratégie repose essentiellement sur les colonnes mobiles avec une moyenne d'une colonne pour chaque wilaya et de deux à trois colonnes pour les wilayas avec une forte densité forestière, outre la réquisition de tous les moyens humains et matériels au niveau des unités principales et secondaires.

Le plan opérationnel proactif adoptée l'année dernière a connu un révision de plusieurs de ses aspects cette année, à l'instar du "Guide de déplacement des colonnes mobiles", composé des moyens humaines et matériels, ainsi que les plateformes numériques entrées en service dans le cadre de la numérisation de l'administration opérationnelle du corps de la Protection civile depuis plus de 3 ans.

Pour garantir la réussite de ce plan, poursuit le capitaine Bernaoui, la DGPC prévoit le lancement de campagnes de sensibilisation qui s'étaleront sur une durée de plus de 4 mois, relevant que ces campagnes insisteront sur le travail préventif sur le terrain afin de sensibiliser les citoyens aux dangers des feux de forêt et des récoltes à travers toutes les wilayas du pays.

Il s'agit également, a-t-il dit, de "former les agriculteurs en matière de prévention des incendies qui menacent leur récoltes et comment intervenir le cas échéant".

Le plan prévoit aussi un dispositif d'accompagnement mis en place par la DGPC chaque année pour accompagner les agriculteurs durant la saison de moisson, en sus des moyens d'intervention à préparer par l'agriculteur pour protéger sa récolte, et la maintenance du matériel et des machines utilisés durant la moisson, a ajouté M. Bernaoui.

Et afin d'assurer la réussite de la campagne de sensibilisation, le capitaine Bernaoui a mis l'accent sur l'importance de mobiliser toutes les franges de la société, et d'intensifier le travail de proximité, tout en veillant à exploiter les réseaux sociaux à travers la diffusion de spots publicitaires sur la sensibilisation aux dangers des incendies de forêt et des récoltes.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait insisté lors de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche dernier, sur la nécessité de mettre un place un système de veille efficace pour faire face aux feux de forêt, ordonnant le lancement d'un appel d'offre pour l'acquisition de six (6) avions bombardiers d'eau de taille moyenne pour lutter contre les feux de forêt, en renforcement de la flotte d'avions et d'hélicoptères de l'Algérie.

Il a également ordonné au Gouvernement d'utiliser les technologies de pointe, conçues localement, pour la surveillance des espaces forestiers durant la saison estivale, et le lancement d'un appel d'offre à destination des start-up pour la modernisation des outils et équipements dédiés à la surveillance du couvert végétal à travers des drones, et de coordonner avec l'Etat-major de l'Armée nationale populaire pour faciliter ces opérations vitales et maitriser ce phénomène.