Algérie: Miser sur les sites électroniques pour faire face aux allégations tendancieuses visant le pays

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a affirmé, mardi à Alger, que l'Etat misait sur les sites électroniques nationaux pour contribuer, aux côtés des autres médias, à faire front aux allégations tendancieuses visant l'Algérie.

Présidant le lancement d'une session de formation au profit de la presse électronique au Centre de formation dans les métiers audiovisuels (CFMA) au Centre international de la presse (CIP), M. Bouslimani a fait observer que "l'institution d'une loi pour l'organisation de la presse électronique au lieu du texte réglementaire actuellement en vigueur, traduit l'attachement de l'Etat à promouvoir cette activité en établissant de nouvelles dispositions légales garantissant le libre exercice de cette activité dans le respect de la loi, et le renforcement du professionnalisme qui est tributaire du respect des règles et de la déontologie de la profession".

Dans ce cadre, le ministre a souligné que "l'Etat mise sur les sites électroniques algériens pour s'acquitter pleinement de leurs missions et contribuer, aux côtés des autres médias, à défendre nos constantes et institutions et à accompagner le processus de l'Algérie nouvelle, tout en faisant face aux allégations tendancieuses visant notre pays".

"L'utilisation à des fins subversives de certaines plateformes et sites électroniques à l'instar de ceux visant notre pays de manière systématique, met en évidence la nécessite de prendre en charge ce domaine sensible", a relevé le ministre qui a rappelé que l'Etat avait érigé la numérisation en "priorité" pour "améliorer la performance des institutions, assurer la transparence et la bonne gouvernance, et protéger le pays des pratiques malsaines".

Le ministre a tenu à souligner, à cette occasion, que le choix de la presse électronique comme thème de la formation "traduit l'intérêt accordé par l'Etat à la numérisation et aux médias alternatifs, désormais une particularité de l'ère et un impératif dans la gestion des affaires aussi bien publiques que privées".

"Le monde d'aujourd'hui est un monde électronique par excellence auquel il faut s'adapter à travers la préparation des outils et des conditions adéquates comme la formation et le recours à un système juridique efficace et participatif", a-t-il soutenu.

M.Bouslimani a assuré au terme de son intervention que son secteur allait poursuivre l'organisation de ces sessions de formation au profit des professionnels de la presse tant au niveau central que local, et ce conformément aux dispositions de la loi organique relative à l'information.

Il a appelé, dans ce cadre, les participants à ces sessions à "faire preuve de responsabilité afin de parvenir à une presse électronique professionnelle et crédible, oeuvrant aux cotés des autres médias, à fournir un travail proactif pour faire face aux défis auxquels l'Algérie est confrontée, mais aussi mettre en relief les réalisations du pays, et promouvoir son image à l'international".

Le ministre a tenu, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, à présenter ses félicitations à l'ensemble de la corporation médiatique, leur souhaitant davantage de réussite et de succès.

A noter que cette session de formation de trois jours abordera plusieurs axes en lien avec le travail journalistique, internet, ainsi que les techniques utilisées dans la production de contenus numériques, mais aussi une présentation des meilleurs programmes et applications utilisés dans ce domaine.