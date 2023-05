Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - La Somalie obtient son premier point avec le nul face au Congo

La Somalie a marqué son premier but et obtenu son premier point à la CAN U17 TotalEnergies ce mardi 2 mai 2023, après avoir décroché un match nul 1-1 avec le Congo dans leur deuxième match du groupe A, au stade Nelson Mandela à Alger.

Dini Dahir a marqué pour les bleus somaliens en première mi-temps, avant que le Congo n'égalise en deuxième période grâce à Ayel Wumba Niati.

Avec le seul point du duel, le Congo et la Somalie ont tous deux l'espoir de se hisser au second tour et ils peuvent le faire avec une victoire dans leurs derniers matchs de poule.

La Somalie se rend à Constantine pour affronter le Sénégal déjà qualifié tandis que le Congo affrontera l'Algérie qui est aussi l'obligation de gagner.

Après avoir perdu son premier match contre l'Algérie, la Somalie a tenu à montrer sa valeur et ils ont pris l'avantage à la 31e minute grâce à Dahir.

Le but est est intervenu après une période de domination soutenue du Congo qui avait campé dans la moitié de terrain somalienne. Par deux fois Ayel a buté sur le portier somalien, auteur d'arrêts magnifiques.

En deuxième mi-temps, le Congo a remis la pression avant de trouver l'égalisation à la 57e minute quand Ayel contrôle une longue balle à l'intérieur de la surface avant de tromper le gardien.

Le gardien somalien Abdikadir Mohamed est intervenu plusieurs fois pour annihiler quelques actions congolaises, notamment celles de Digne Pounga et de Gloire Nzebele.

En fin de compte, la Somalie aurait pu arracher la victoire à la 89e minute lorsque le remplaçant Abdiasis Bahur a pris une course sur la droite avant de pénétrer dans la surface. Mais son tir bas a été sauvé par le gardien.