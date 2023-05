Ile Maurice: Édition 2023 de l'«Africa Sabre Awards» - Zethical (Mauritius) décroche le premier prix dans la catégorie marketing lié à une cause...

La cause concerne une campagne de Phoenix Beverages pour la reprise des bouteilles ayant contenu les boissons que commercialise ce groupe et qui ont été consignées.

Le plus beau projet d'intérêt général, surtout si son enjeu écologique est incontestable, ne sert pas à grand-chose pour faire passer le message que ce projet voudrait bien véhiculer si son concepteur ne dispose pas d'un système de communication efficace. Phoenix Beverages vient d'apprendre qu'il a fait le bon choix en confiant la réalisation de sa campagne «RGB : Boutey-Retourner Nou Repran Li» à l'agence de communication et de relations publiques, Zethical.

En effet, la présentation de cette campagne à l'édition 2023 de l'Africa SABRE Awards - initiative de l'agence des relations publiques PRovoke Media en vue de récompenser les meilleurs ouvrages en termes de valorisation des marques d'une organisation, de sa réputation et de son engagement - a valu à Zethical (Mauritius) de décrocher un prix dans deux domaines. Il s'agit du premier prix dans la catégorie des agences ayant présenté un projet qui fait état de l'engagement de leur client. L'autre prix concerne l'attribution de deux certificats d'excellence.

Le lancement de cette campagne témoigne de la volonté du groupe Phoenix Beverages de contribuer à réduire le risque que représente le rejet dans l'environnement des bouteilles en verre, utilisées pour vendre les différents types de boissons commercialisées par ce groupe. En promettant de reprendre les bouteilles en verre en consigne, le groupe permet de réintroduire, dans le cycle de la production et de la distribution, des milliers de bouteilles qui risquent de terminer leur course soit dans la nature, soit dans les décharges à ordures, réduisant le coût de gestion des déchets ou offrant une excellente occasion aux verreries de réduire leurs besoins en énergie.

La quête de l'excellence

Pour Tej Soodaye, Chief Executive Officer de Zethical (Mauritius), les distinctions reçues ne feront que raviver le sens de motivation du groupe d'aller encore plus loin dans sa quête de l'excellence. «Cette reconnaissance, devaitelle indiquer, nous la dédions à notre équipe, à nos partenaires et à nos clients pour leur confiance. La persévérance de tout un chacun a été la clé de ces récompenses. Être à l'écoute de nos clients, les accompagner dans chaque aventure qu'ils souhaitent entamer et faire de celle-ci une réussite constitue l'objectif principal de l'ensemble de l'équipe Zethical. Nous travaillons dans le but de réaliser les rêves les plus fous de nos clients et de nos partenaires.»

Zethical (Mauritius) n'a pas hésité à tirer profit de la visibilité internationale occasionnée par sa performance à l'édition 2023 de l'Africa SABRE Awards. Cette agence de relations publiques et de communication a conclu un projet de partenariat avec Edelman Arica qui détient le titre de «Global PR Agency of the Year 2022», selon les critères propres à la procédure d'évaluation de PRovokeMedia.

Karena Crerar, PDG d'Edelman Africa, n'a pas caché son intérêt pour son nouveau partenaire qui lui permet d'étendre davantage son influence sur le continent africain. «Chez Edelman Africa, c'est toujours un plaisir de constater l'évolution des réalisations de nos partenaires et la qualité du travail qu'ils ont réalisé sur leurs marchés respectifs. Le réseau Edelman Africa couvre désormais 53 des 54 pays africains en termes de bureaux ou de partenariats, offrant ainsi des services de communication à 360 degrés. Notre partenariat avec Zethical est stratégique pour les îles de l'océan Indien car ce projet de partenariat va nous permettre de servir nos clients sur tout le continent africain. Nous espérons que notre relation s'approfondira au fur et à mesure que nous grandirons ensemble.»

Zethical (Mauritius) n'est pas une inconnue de l' Africa SABRE Awards. En 2022, elle a décroché quatre certificats d'excellence, domaine où elle a également inscrit son nom pour l'édition de 2023 avec deux nouveaux certificats d'excellence.