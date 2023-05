Afrique du Nord: Les efforts de l'Algérie en faveur des causes arabes salués

ALGER — Le président du Conseil de la Choura (assemblée consultative) du Royaume d'Arabie saoudite, Dr Abdullah bin Mohamed bin Ibrahim Al-Sheikh, a salué mardi les efforts de l'Algérie en faveur des causes arabes, la cause palestinienne en tête.

Dans une déclaration au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République, le président du Conseil saoudien de la Choura a précisé avoir remercié le Président Tebboune pour "les efforts consentis par l'Algérie en faveur des causes arabes, la cause palestinienne en tête", ainsi que pour "son soutien aux démarches du Royaume d'Arabie saoudite", ajoutant que l'Algérie "a été parmi les premiers pays à soutenir ces démarches". Il y a une "coordination permanente" entre l'Algérie et l'Arabie saoudite en la matière, a-t-il dit.

Le responsable saoudien a qualifié sa rencontre avec le Président Tebboune de "fructueuse", précisant lui avoir transmis "les salutations du Serviteur des Lieux saints et de Son Altesse le Prince héritier".

La rencontre a également permis d'évoquer les relations entre le Conseil saoudien de la Choura et les deux Chambres du Parlement algérien.

Le responsable saoudien a ajouté avoir écouté avec intérêt le président de la République et appris davantage sur "l'histoire rayonnante de l'Algérie et les démarches du président de la République, du Gouvernement et du peuple algériens, qui ont transformé des aspirations en un plan d'action et un programme qui sont actuellement mis en oeuvre".

Il a ajouté avoir informé le Président Tebboune des "nombreuses démarches du Royaume d'Arabie saoudite sur le plan politique et économique, ainsi que dans des aspects qui vont au-delà des frontières du Royaume jusqu'aux pays arabes et musulmans et d'autres pays".