Algérie: Lutte contre les feux de forêt - Tous les moyens humains et matériels mobilisés

ALGER — Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés, en coordination avec les départements ministériels concernés, à l'effet de prévenir et lutter contre les feux de forêt cette année, a affirmé mardi à Alger le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.

Coprésidant avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, la cérémonie d'installation de la Commission nationale de protection des forêts (CNPF) 2023, M. Henni a assuré de "la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles au niveau des 40 wilayas concernées par la lutte contre les feux de forêt, à travers plusieurs opérations ayant touché divers secteurs".

Ces opérations prévoient l'aménagement et l'entretien des tranchées pare-feu par la Direction générale des forêts (DGF), des tranchés sous les lignes de haute tension électrique par Sonelgaz, et des abords des lignes ferroviaires à proximité des forêts, outre l'aménagement des points d'eau qui sont un élément important dans les opérations d'extinction, selon le ministre.

Il s'agit, également, de l'installation de 40 comités opérationnels de wilayas, 468 de Daïras, 1.336 de communes et 2.672 comités des populations qui jouent un rôle "important" dans l'alerte et la riposte précoce à tout départ de feu.

Sur le plan opérationnel, M. Henni a fait état de la mobilisation de 387 tours de contrôle, de 544 brigades mobiles, de 42 camions citernes pour l'approvisionnement en eau, et de 3.523 points d'eau, en sus de 748 ateliers qui comptent 8.294 agents pouvant être mobilisés en cas d'extrême nécessité.

Dans le même sillage, il a fait état de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels du Groupe génie rural (GGR), notamment les tracteurs et camions citerne.

Le ministre a également rappelé le renforcement du parc de la direction des Forêts cette année avec 80 camions anti-incendies (poids léger) portant le nombre à 324 camions.

Par ailleurs, M. Henni a mis en avant les programmes publics mis en place en faveur du secteur des forêts s'élevant à 37 opérations d'une valeur de plus de 12 mds DA.

Ces programmes, explique le ministre, comprennent la levée du gel sur les opérations d'aménagement, d'ouverture de pistes et de tranchées pare-feu, d'installation de centres de surveillance et des points d'eau, outre l'acquisition de camions citernes et des équipements nécessaires à cet effet.

M.Henni a tenu, à l'occasion, à rappeler l'importance de la sensibilisation à travers l'organisation des campagnes étudiées telle que la campagne nationale lancée sous le slogan "la protection des forêts, la responsabilité de tous" pour la sauvegarde du patrimoine forestier en collaboration avec les organisations de la société civile, les médias et des différents acteurs.

Installée ce mardi au siège du ministère de l'Agriculture, la CNPF est composée des représentants de 13 ministères et 11 entreprises nationales concernées par la protection des forêts.

La Commission est chargée d'arrêter et d'actualiser le plan de lutte préventive et efficace contre les feux de forêt, les agents pathogènes et maladies des forêts, de mettre en place le programme des commissions de wilayas pour la préservation des forêts à partir de chaque campagne, d'étudier et d'exploiter l'évaluation finale sur la base des rapports qui lui sont transmis par ces commissions à la fin de chaque campagne.