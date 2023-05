Algérie: Sonelgaz - Lancement du projet d'interconnexion du réseau électrique du sud avec le réseau national

ALGER — Le projet d'interconnexion du réseau électrique du sud du pays avec le réseau national a été lancé ce mardi Alger à travers la signature des contrats de réalisation entre le Groupe GRTE, filiale de Sonelgaz, et des entreprises locales d'ingénierie et de réalisation.

Ce projet d'interconnexion du réseau "Pôle In Salah-Adrar-Timimoune" (PIAT) au réseau interconnecté national (RIN), d'un coût total de 1 milliard de dollars (135,46 milliards de dinars), vise la réalisation d'une double ligne de transport électrique de très haute tension (THT) de 400 kilo-Volts (kV) entre Hassi R'mel et Timimoune d'une longueur de 700 km.

Ce projet, dont le but principal est le renforcement de l'approvisionnement en énergie électrique au niveau des wilayas du Sud du pays, traversera les wilayas de Laghouat, Ghardaia, El Menea et Timimoune. Il comprend également la réalisation de trois postes haute tension (400/220 kV) dans les wilayas de Timimoune, El MEnea et Adrar ainsi que l'intégration de la tension de 60 kV à El Menea, Timimoune, Adrar et In Salah par l'installation de plusieurs postes de transformation 220/60 kV et un réseau de transport de 60 kV.

De plus, M. Arkab a fait savoir que cette interconnexion, devant être réalisé entièrement par des capacités algériennes, doit permettre de soutenir le développement économiques, industriel et agricole des wilayas du grand Sud à travers une alimentation électrique conséquente répondant aux standards internationaux, avec un réseau national de transport électrique de plus de 33.000 km de haute tension.

Le ministre a également évoqué l'étude de la réalisation d'une ligne de transport électrique THT de près de 1.300 km reliant directement la wilaya de Ghardaia à la wilaya de Tamanrasset dans le cadre d'un pont électrique Algérie-Afrique.

"Le but de ce futur réseau est de fournir de l'électricité aux pays au sud de l'Algérie dont le Mali et le Niger", a-t-il indiqué.