Algérie: Feux de forêt - Merad annonce une série de mesures proactives

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a annoncé mardi à Alger, une série de mesures proactives et préventives pour faire face aux feux de forêt selon des "normes internationales bien définies".

Coprésidant avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, la cérémonie d'installation de la Commission nationale de protection des forets (CNPF) 2023, M. Merad a fait savoir que l'installation de cette commission "est intervenue plus tôt cette année pour assurer une meilleure préparation de la prévention et de la lutte contre les incendies cet été".

"Nous avons pris des mesures proactives et préventives contre les feux de forêt durant la saison 2023 selon des normes internationales bien définies", a-t-il assuré.

Dès janvier dernier, "les walis ont été appelés à se mobiliser et à préparer en avance la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêt à travers l'élaboration, l'approbation et l'activation du plan de wilaya de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, outre la création de retenues d'eau à exploiter dans l'extinction des feux, la mise en place de comités locaux chargés de la prévention et de la lutte contre les feux de forêt et l'organisation de campagnes de sensibilisation précoces".

Annonçant le lancement "des travaux de réalisation de pistes d'atterrissage au niveau de 10 wilayas dont le taux d'avancement oscillent entre 10% et 60% et devront être réceptionnées début juin prochain", M. Merad a évoqué "la réquisition de tous les moyens matériels et humains disponibles y compris les moyens aériens à travers l'élaboration de plans de coordination entre les unités réparties à travers les territoires des wilayas limitrophes".

Les Pouvoirs publics "ont engagé les procédures pour l'affrètement de 6 bombardiers d'eau, dotés d'un staff technique de navigation", a fait savoir M. Merad.

Concernant l'opération d'acquisition des bombardiers d'eau, le ministre de l'Intérieur a rappelé que "le ministère de la Défense nationale a entamé l'acquisition de 4 avions de fabrication russe de type (Beriev) à 12.000 litres, dont la réception est prévue au cours de cette année".

Le ministre a également fait état d'une initiative de la Délégation nationale aux risques majeurs qui a lancé le développement de drones, fabriqués localement, annonçant, dans le même sillage, le "recrutement de saisonniers pour renforcer la vigilance et la première intervention, en coordination avec les services des forêts", en sus de "l'exécution d'exercices de simulation d'incendies sur le terrain, en vue de s'enquérir de leur opérationnalité et de leur efficacité à faire face aux incendies".

Il a indiqué que "plusieurs sentiers et tranchées pare-feu forestiers ont été réalisés dans plusieurs wilayas pour faciliter les opérations d'intervention".