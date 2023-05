Ile Maurice: Allégations de non-paiement de salaires - Sheik Mukhtar Hossenbocus poursuivi par Osman Mahomed

Dans sa plainte rédigée par l'avoué Panzany Rangasamy, en Cour suprême, le premier député du PTr au n°2 affirme que les salaires lui ont bien été versés. Il réclame réparation au civil à son ancien «Constituency Clerk».

Le député Osman Mahomed, dans une plainte en Cour suprême déposée hier, rappelle d'abord que Sheik Mukhtar Hossenbocus avait rencontré le Premier ministre actuel, Pravind Jugnauth, vers le 28 septembre 2022, avec Jalill Sairally, connu comme proche du MSM. Évoquant la photo de cette rencontre qui a circulé sur les réseaux sociaux, il déclare avoir eu une rencontre avec Hossenbocus au cours de laquelle il était évident pour lui que son Constituency Clerk avait changé de bord politique. Le lendemain, le 29 septembre, Hossenbocus démissionnait comme Constituency Clerk et comme membre exécutif du PTr.

Mais ce qui est intéressant, c'est que lors de la rencontre avec Mahomed le 28 septembre, Hossenbocus aurait tout fait, dit le député, pour le convaincre de changer d'allégeance politique. Dans sa lettre de démission, rappelle aussi Osman Mahomed, Sheik Mukhtar Hossenbocus affirmait qu'il gardait de bons souvenirs de ses relations avec le député de Port-Louis sud - Port-Louis centre et en avoir retiré une riche expérience. Lorsque Radio Plus a demandé au Constituency Clerk démissionnaire s'il avait des reproches à faire à Osman Mahomed, il a répondu que ce dernier était un «hard worker» dans la circonscription. Il y a eu d'autres déclarations dans ce sens par la suite.

Osman Mahomed explique comment il avait accompagné Sheik Mukhtar Hossenbocus à la Mauritius Revenue Authority (MRA) en mars dernier pour que celui-ci touche les Rs 1 000 mensuelles sous la Contribution sociale généralisé (CSG). Et comment il a été surpris en apprenant que le même Hossenbocus avait fait une déposition par la suite au Central Criminal Investigation Department (CCID) contre lui pour non-paiement de salaires, cela «5 years after his appointment as Plaintiff's constituency clerk and some 6 months after his said resignation».

Mahomed a rappelé la publicité faite autour de cette «fausse» allégation de non-paiement de salaires que l'avocat Ashley Hurhangee avait estimés à Rs 1,2 million. Le député cite aussi la MBC qui en avait fait ses choux gras en déclarant : «Déposition de Sheik Hossenbaccus au CCID contre Osman Mahomed, député du PTr» et où l'on voyait Hossenbocus disant : «Étan doné ki mo ti Constituency Clerk Osman Mahomed pandan 6 zan, mo pa finn gagn saler, mo pa finn gagn okenn nanyé avek li.»

Osman Mahomed est d'avis que ces déclarations au CCID et à la presse ont été faites de mauvaise foi, sont malveillantes et motivées politiquement. Tout en affirmant que les salaires ont bien été versés à Hossenbocus entre le 10 mars 2017 et le 29 septembre 2022 pour un total de Rs 1 031 625 et les contributions sociales, effectuées. Osman Mahomed souligne qu'il a même remis Rs 50 000 le 23 décembre 2020 pour aider Hossenbocus à sortir de ces soucis financiers.

Pour toutes ces raisons, le député travailliste réclame Rs 50 millions de dommages et intérêts à Sheik Mukhtar Hossenbocus pour avoir «malicieusement» inventé une histoire pour l'attaquer politiquement.

Il faut savoir que le député n'a jamais été convoqué par le CCID après la plainte de Hossenbocus. On ne sait pas si ce dernier, lui, l'a été après la plainte au pénal pour calomnie et diffamation déposée par Mahomed le 10 avril.