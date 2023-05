Ile Maurice: Flic-en-Flac - Une fillette de trois ans sauvée de justesse de la noyade

Une fillette de trois ans est actuellement admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria, Candos, après avoir été sauvée de justesse de la noyade, à Flic-en-Flac, lundi. Son état de santé est jugé préoccupant.

La petite fille s'était rendue à la plage en compagnie de sa grand-mère et de quelques proches, après le meeting de Vacoas. Ils avaient trouvé une place au four à chaux et comptaient passer une bonne journée. Après avoir mangé, l'enfant s'est précipitée dans l'eau.

Vers 14 h 10, des nageurs ont remarqué que la petite était en difficulté. Certains se sont précipités pour lui porter secours tandis que d'autres ont informé la National Coast Guard (NCG) et la police de Flic-en-Flac. Lorsqu'elle a été sortie de l'eau, la victime était inconsciente et elle a été transportée à la clinique de la localité par les membres du personnel de la NCG. Sur place, on lui a prodigué les premiers soins et elle a été transférée à l'hôpital Victoria par le SAMU.

Une enquête policière a été ouverte par la police de Flic-en-Flac. Selon les recoupements d'informations, la fillette se trouvait à seulement un mètre de la plage lorsqu'elle s'est retrouvée en difficulté et que les nageurs ont dû lui porter secours. La police tentera de déterminer si elle était sous surveillance lors de l'incident.