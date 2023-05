Congo-Kinshasa: Infrastructures - Un projet de réhabilitation de l'aéroport de N'Djili présenté au Premier ministre

La construction et la réhabilitation de l'aéroport international de N'Djili, à Kinshasa, ont été au centre des échanges, le 2 mai à Kinshasa, entre le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, et Turhan Mildon, patron de la société Milvest, une filiale de Miller holding, en présence du ministre d'État à l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, et du ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, Marc Ekila Likombio.

Le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de N'Djili a été au coeur de l'audience accordée par le chef du gouvernement au patron de la société Milvest. Ayant pris part à cette audience, le ministre Marc Ekila Likombio a indiqué qu'il a été question d'accompagner Turhan Mildon auprès du Premier ministre afin de présenter le modèle que sa société compte apporter à la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de N'Djili dont les travaux sont à l'arrêt depuis un bon moment.

« Nous avons pensé amener auprès de l'autorité le patron de la société Milvest qui est venu présenter le grand projet qu'il a pour l'aéroport international de N'Djili. Comme vous le savez, les travaux de construction de notre joyau de la République démocratique du Congo sont demeurés bloqués depuis longtemps. Il était temps de discuter avec le Premier ministre. Maintenant, il y a M. Turhan, le patron de Milvest, qui est venu présenter le modèle qu'il compte apporter au pays pour voir comment avancer dans le cadre de ce grand projet de l'aéroport international de N'Djili dont les travaux sont à l'arrêt depuis bientôt trois ans. Le Premier ministre nous a conseillés d'encadrer utilement ce projet dans tous les aspects, juridique, économique, financier et surtout l'aspect de la gestion de l'espace », a fait savoir le ministre de Transports, Voies de communication et Désenclavement.

De son côté, le patron de la société Milvest a indiqué que ce projet se fera sans qu'il y ait un poids sur le budget de l'État. « C'était une réunion qui a beaucoup de valeur. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis sept mois, le projet de l'aéroport international de N'Djili. On le fera et on le réalisera. Le moment venu, il sera donné à l'État. Ça sera quelque chose que toute l'Afrique va apercevoir et en parler... », a promis Turhan Mildon

Pour sa part, le ministre d'État à l'Aménagement du territoire a assuré que son ministère travaillera d'arrache-pied avec tous les secteurs concernés pour que ce projet voit le jour.

« Au ministère de l'Aménagement du territoire, dans nos attributions, nous avons la question liée à la surveillance de l'utilisation de l'espace physique de notre pays, mais aussi travailler pour la modernisation, la création de nouvelles villes et des villes existantes. Un projet de grande envergure comme celui-là entre étroitement dans le cadre de nos attributions. Voilà pourquoi nous avons été conviés à prendre part à cette réunion pour que nous puissions, dans nos attributions, travailler d'arrache-pied avec tous les sectoriels qui sont concernés par ce projet du gouvernement de la République », a laissé entendre Me Guy Loando Mboyo.