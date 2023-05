Madagascar: Rallye Total IV - Trois-quarts des spéciales en bon état

Le club FMMSAM organise chaque saison la manche inaugurale du championnat de Madagascar des rallyes. Dix épreuves spéciales seront au menu des participants pendant trois jours.

Comme chaque année, le club FMMSAM ouvre le bal. La quatrième édition du Rallye Total, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes, se tiendra les 12, 13 et 14 mai. Dix épreuves spéciales, dont six différentes, sur une distance totale de 112 km et 165 km de liaison, seront au menu des concurrents. «Nous avons découpé puis relié les habituelles spéciales. Nous proposerons aux concurrents une piste à 75% en bon état pour éviter trop de dégâts sur les voitures» énumère Robby Ratahina, président du FMMSAM.

" Nous avons aménagé aussi des déviations sur les portions en mauvais état. Les parties sont ainsi devenues techniques. Et nous avons également raccourci les liaisons ", poursuit-il. Une spéciale sera au programme de la première journée, cinq le samedi et quatre le dimanche. Deux épreuves spéciales l'ES2 (Xt Ambohimahatsinjo1-Ampahimanga) et l'ES3 (Masindray1-Ambohiboahangy) seront empruntées à deux reprises le samedi. Et une autre spéciale reliant Xt Andranovaky1-Ambohimasina sera également empruntée quatre fois, dont deux en sens inverse le dimanche.

Animation karting

FMMSAM a choisi des tracés facilement accessibles dans une vision de proximité avec le public. Le club proposera de nombreux points spectateurs là où le spectacle sera au rendez-vous. Pour ne citer que les points rapides et techniques à Ambohiboahangy, des épingles à Ambohimahatsinjo, Volomborona et Masindray. L'organisateur gardera le PC de la précédente édition au Sodiama à Ankorondrano. Une piste de karting sera aménagée sur place le samedi et le dimanche en partenariat avec Kart Indoor.

Les spectateurs pourront s'imprégner de l'atmosphère du rallye, en famille, en découvrant le karting dans une ambiance conviviale. Pressé de participer au championnat des rallyes, le jeune pilote du club, Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr, âgé de 17 ans, se contentera encore cette saison de conduire la voiture 00 dans les spéciales. Motul, une société française de lubrifiants, représentée par Design Auto, premier partenaire des sports mécaniques à Madagascar, renouvelle sa confiance envers le club. Une collaboration qui en est à sa septième année. La marque est présente en rallye, slalom, karting, moto offroad et onroad. La journée du vendredi sera marquée par la parade des concurrents au Marais Masay avant le départ dans l'après-midi.

Parcours

Vendredi 12 mai

13:48 (ES1) Behintsy-Masindray (15,40km)

Samedi 13 mai

7:55 (ES2) Xt Ambohimahatsinjo1-Ampahimanga (6,40km)

8:43 (ES3) Masindray1-Ambohiboahangy (10,50km)

10:28 (ES4) Xt Ambohimahatsinjo2-Ampahimanga (6,40km)

8:43 (ES5) Masindray2-Ambohiboahangy (10,50km)

13:19 (ES6) Plaque Ambohimahatsinjo-Masindray (12,30km)

Dimanche 14 mai

7:13 (ES7) Xt Andranovaky1-Ambohimasina (12,70km)

9:01 (ES8) Ambohimasina1-Xt Andranovaky (12,70km)

10:46 (ES9) Xt Andranovaky2-Ambohimasina (12,70km)

12:19 (ES10) Ambohimasina2-Xt Andranovaky - Power stage (12,70km)