Madagascar: Taekwondo - Open Chinjok - Black Tiger, Atf et Lion font la différence

Essai concluant. L'Open Chinjok a réuni cinq cent quarante participants des catégories des poussins aux seniors, ce week-end au gymnase de Mahamasina. C'est un nombre record, comparé à celui des autres compétitions, même celles organisées par la Fédération.

La compétition a été marquée par la domination du club de Black Tiger, Atf et Lion. Black Tiger et Atf ont réalisé chacun un doublé. Michou du Black Tiger a décroché le titre en battant en finale Ando SabNam chez les -74kg, et Claret chez les lourds de plus de 87kg, a écarté Ando de SabNam. Deux combattants de l'Atf se sont hissés eux aussi sur la plus haute marche. Nerson a défait Binina de Black Tiger chez les -54kg et Stanley s'est imposé face à Luciano de Chinjok chez les -58kg. Lion a plutôt brillé chez les filles.

La multiple championne nationale, Flore a battu Steffi, de Gymcenter, chez les -57kg, et Erica a surclassé Tarah du Dynamic dans la catégorie des -62kg. Les champions des autres catégories sont Steeve, du Dynamic (68kg), Jarry, du Tkd Choc (58kg ) chez les garçons, et Erica, du 3FB (46kg), Tsiky, du Sonrang (49kg) et Claudine, du Gymcenter (52kg). La compétition a eu une envergure nationale car elle a réuni quatre ligues régionales, à savoir Haute Matsiatra, Atsinanana et Vakinankaratra outre Analamanga.

«Une toute première pour une compétition organisée par un club. Nous avons pris en charge l'hébergement des délégations des autres régions. Nous avons loué des chambres à l'Akaninjazavavy à Behoririka. Durant le temps de pause, un artiste très apprécié par les jeunes, Bolo, a animé le gymnase» confie Ndretsa Rabeson, premier responsable du club organisateur. «Le tournoi sera désormais organisé tous les ans et nous allons apporter des améliorations à chaque édition. Cette fois, nous avons aussi requis le droit d'engagement par participant et non par club, car certains clubs ont aligné trois combattants et d'autre une vingtaine ou une trentaine» a souligné le responsable du club.