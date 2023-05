Nigeria: Nomination de l'évêque auxiliaire de Calabar

Cité du Vatican — Le 1er mai 2023, le Saint-Père François a nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Calabar (Nigeria) le Révérend Christopher Naseri Naseri, membre du clergé de Calabar, jusqu'à présent vice-pasteur de Saint-Bernard à Marian Hill et professeur à l'Université de Calabar, en lui attribuant le siège titulaire de Gurza.

Mgr Christopher Naseri est né le 5 avril 1970 à Calabar. Il a fréquenté le Petit Séminaire Immaculée Conception à Mfamosing, le Séminaire de l'Année Spirituelle Marianum à Calabar et a étudié la philosophie au Grand Séminaire Saint-Joseph à Ikot Ekpene et la théologie au Séminaire Seat of Wisdom à Owerri. Il a été ordonné prêtre le 5 juillet 1997 pour le clergé de Calabar.

John's, Akamkpa et professeur au collège Mary Immaculate, Iwuru (1997-1998) ; vice-pasteur de St. Bernard's (1998-2000) ; secrétaire de l'archevêque de Calabar (1998-2003) ; administrateur paroissial de St. Vincent's, Mbukpa et aumônier de l'aumônerie du Federal Girls College, Calabar (1999-2000) ; membre et secrétaire du Conseil des consulteurs (1999-2003) ; pasteur de St. Bernard's et vice-chancelier de l'archidiocèse de Calabar (2000-2003) ; licence et doctorat en théologie sacrée de l'archidiocèse pontifical de Calabar (2001-2003).

