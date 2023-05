Tunisie: EST - Tenir bon...

Amoindrie pour cause de blessures et de suspension, sans compter la fatigue cumulée, la formation «sang et or» n'a qu'une seule alternative pour rester dans la course au titre : tenir bon pour éviter de gâcher d'autres points.

En remportant le classico, il y a une semaine, les «Sang et Or» se sont relancés dans la course au titre en revenant à seulement un point par rapport au leader étoilé. Un retour au-devant de la scène qui n'a pas été non sans conséquences sur la santé des joueurs. La victoire contre l'ESS a coûté cher à Nabil Maâloul, privé pour une assez longue période de deux joueurs-clefs : son fer de lance Hamdou El Houni et son avant-centre Riadh Ben Ayed. Ces deux joueurs se sont blessés contre l'Etoile et ont dû quitter le match en cours de jeu. Opéré, Hamdou El Houni sera absent pour au moins un mois. Quant à Riyadh Ben Ayed, touché aux ligaments croisés, la saison est déjà terminée.

La fatigue cumulée, à cause du rythme infernal des matches, a fini donc par affecter l'effectif déjà privé des services de Ghailene Chaâlali, blessé également.

En attendant de récupérer ce dernier qu'on espère de nouveau sur pied à l'occasion de la demi-finale retour de la Champions League contre Al Ahly, le 19 ou 20 de ce mois, le coach « sang et or » doit faire avec les moyens du bord en émettant l'espoir de ne pas perdre davantage de joueurs pour cause de blessure.

Mise au vert à Monastir

Les Espérantistes ont effectué, lundi, leur dernière séance d'entraînement à Tunis en prévision du classico de cet après-midi qui les opposera au CSS pour le compte de la 5ème journée des play-offs.

L'équipe s'est rendue par la suite à Monastir où elle a effectué sa mise au vert. Pour rappel, le staff technique sera privé cet après-midi des services de Hamdou El Houni, Riyah Ben Ayed et Ghailene Chaâlali pour cause de blessure, sans compter Moataz Zaddem et Mohamed Ali Ben Romdhane, suspendus. Ça fait du monde !

A cause de ces absences, le onze de départ sera remanié. Des changements qui toucheront essentiellement deux compartiments : l'entrejeu et l'attaque.

Cela dit, le onze de départ s'annoncerait comme suit : Ben Chérifia, Amamou, Meriah, Tougai, Ben Hmida, Bouchniba, Coulibaly, Bougrine, Badri, Fedaa et Ben Hammouda.