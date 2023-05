Sénégal: PSG - Habib Beye prend la défense de Christophe Galtier

Entraîneur de Red Star mais aussi consultant Canal+, Habib Beye est solidaire de Christophe Galtier.

Alors que le coach du Paris Saint-Germain est très critiqué après la défaite de son équipe contre le FC Lorient dimanche (1-3), Beye défend son collègue et pense qu'il ne doit pas être le seul à subir les conséquences de cette défaite.

« Il n'y a plus d'envie, plus de courses. Cela n'existe que par Messi et Mbappé. Galtier va payer ? Je ne l'espère pas. Il sera désigné comme premier responsable mais, pour moi, il y a beaucoup d'autres choses avant d'aller voir la performance de Galtier. Il doit être mis en cause mais il faut aller plus loin », pense l'ancien international sénégalais.

Pour Habib Beye, les mauvaises performances du PSG sont également dues à d'autres facteurs non négligeables et ne sont pas que de la faute de Christophe Galtier.

« Il y a des vrais constats à faire. Il faut avoir des constats sur la performance de certains joueurs et s'ils doivent être dans ce projet. Il faut poser les problèmes et ce n'est pas fait au PSG. Pourquoi Danilo, Vitinha et Soler sortent et pas d'autres joueurs au vu de leur performance ? (...) Les statuts oui, mais les statuts par la performance », a-t-il ajouté.