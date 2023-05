Burkina Faso: Marché des arts à la SNC - A la découverte des trésors artistiques

A l'occasion de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo, a procédé à l'ouverture du marché des arts, le lundi 1er mai 2023 à la maison de la Culture Mgr Anselme-Titianma-Sanon.

L'art est à l'honneur à cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC). A cet effet, le marché des arts a ouvert ses portes au public, le lundi 1er mai 2023 à la maison de la Culture Mgr Anselme- Titianma -Sanon. Le top départ a été donné par le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo, en compagnie de ses homologues en charge de l'action humanitaire, Nandy Somé et de l'économie numérique, Aminata Zerbo. Ce marché rassemble des artistes et des amateurs d'art de tout le pays. Le ministre a souligné l'importance de la culture et de l'art dans le développement économique et social du pays des Hommes intègres.

Il a également souligné l'engagement du gouvernement à soutenir les artistes et à promouvoir leur travail. Pour lui, le marché des arts est une opportunité donnée aux artistes d'exprimer leur talent. « Ce talent peut être transformé en énergie positive pour le développement économique et social du Burkina Faso », a-t-il laissé entendre. A l'écouter, les artistes sont à féliciter et à encourager car ils occupent une place importante dans le développement du Burkina Faso.

« Nous pensons que la contribution des artistes est vraiment très importante et nous voyons comment ils font preuve d'innovation, de créativité et comment ils laissent voyager leur esprit pour nous sortir des oeuvres qui sont vraiment très belles », a ajouté le ministre. Après le discours du ministre, la cérémonie a été marquée par la coupure du ruban pour inaugurer le marché des arts et l'exposition des oeuvres en compétition. Des dizaines d'artistes ont soumis leurs oeuvres pour être examinées par un jury qui déterminera les gagnants dans les trois différentes catégories.

28 oeuvres en compétition Pour la SNC Bobo 2023, 7 oeuvres dans la catégorie batik, 9 en sculpture et 12 oeuvres en peinture sont en compétition. Ces oeuvres sont exposées dans une galerie spécialement aménagée pour l'occasion. La visite guidée des oeuvres en compétition a été menée par un membre du jury, qui a expliqué les différents critères pour évaluer les oeuvres. Les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir des oeuvres d'art « exceptionnelles », allant des peintures et des sculptures, en passant par le batik.

L'artiste-plasticien, peintre -sculpteur, Diangané Seydou Rogé Malogam ,y est présent avec une sculpture composée de plusieurs sujets tels que la cohésion sociale, la conservation de la tradition et la culture, l'emblème sacré du Burkina Faso et le flambeau de la liberté. Il n'est pas à sa première participation. Il a déjà remporté deux fois le 3e prix et un prix spécial. Cette année, il espère remporter le premier prix avec sa sculpture.

Les visiteurs ont été impressionnés par la qualité et la diversité des oeuvres exposées qui reflètent la richesse de l'art dans le pays. L'événement a suscité l'enthousiasme des artistes et des visiteurs qui ont salué cette initiative pour promouvoir l'art. La SNC est une occasion unique pour les artistes de se connecter avec un public plus large et de partager leur vision créative avec le monde entier.