Angola: L'Angola et le Portugal élaborent un nouveau cadre de priorités stratégiques

Luanda — Le ministre anglais des Relations extérieures, Tėte António, a exprimé ce mardi la nécessité pour les gouvernements angolais et portugais de définir un nouveau cadre de priorités stratégiques pour renforcer les relations commerciales et institutionnelles.

S'exprimant lors de la 3e session de la Commission mixte intergouvernementale bilatérale angolo-portugaise, le ministre Tėte António a déclaré qu'il était nécessaire d'élargir les domaines de coopération, d'élever le niveau et le cadre institutionnel pour l'augmentation des investissements angolais au Portugal et vice versa.

Il espère que la relation de travail entre les parties permettra de définir des objectifs concrets à atteindre, conformément à la nouvelle dynamique de coopération souhaitée.

Pour le chef de la diplomatie angolaise, il est nécessaire que les deux pays oeuvrent au renforcement des relations bilatérales et multilatérales, que ce soit dans le domaine politico-diplomatique ou dans le domaine économique, financier et culturel.

Selon le ministre, dans cette IIIe session de la Commission mixte intergouvernementale, les parties sont appelées à travailler pour identifier de nouveaux domaines de coopération d'intérêt mutuel.

Tėte António s'est dit convaincu que l'établissement d'accords dans des domaines spécifiques faciliterait, en général, la coopération multiforme entre l'Angola et le Portugal.

Le responsable, qui a qualifié les relations entre les deux pays d'excellentes et prometteuses, a souhaité que les objectifs définis dans les différents domaines entre les deux gouvernements se traduisent par des résultats concrets et satisfaisants en faveur des deux peuples et pays.

Il a rappelé, d'autre part, que le Gouvernement angolais est engagé dans la recherche de solutions aux problèmes régionaux et internationaux, ainsi que dans la résolution des conflits en Afrique et au-delà.

Tėte António a reconnu que les dirigeants africains font des efforts et prennent des mesures courageuses pour promouvoir le progrès social et économique de leurs populations à travers des investissements dans leurs institutions et leur capital humain.

50 actes juridiques signés en cinq ans

A son tour, le ministre des Affaires étrangères du Portugal, João Gomes Cravinho, a informé qu'au cours des cinq dernières années, c'est-à-dire depuis 2018, 50 instruments juridiques avaient été signés et d'autres sont en cours de négociations, "ce qui montre l'intensité des relations entre les deux pays ".

Selon João Gomes Cravinho, la relation entre les deux pays est très profonde et prometteuse, car elle a de nombreuses possibilités de croissance et d'innovation.

"Nous avons des conjonctures économiques intéressantes des deux côtés, nous suivons donc attentivement le cadre des finances publiques angolaises et de notre côté nous avons également des nouvelles très positives sur l'évolution de l'économie portugaise", a souligné le diplomate portugais.