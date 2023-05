Sénégal: Week end des Lions - Boulaye Dia écoeure Naples, Bamba Dieng s'offre Paris

Boulaye Dia a réussi l'une des grandes sensations du week-end avec le but décisif marqué lors du duel qui a opposé son équipe de Salernitana à Napoli.

L'attaquant des Lions a été décisif dans ce derby qui devait permettre à l'équipe de Naples de remporter son premier titre de champion, perdu depuis 33 ans. Alors que tout un stade Diego Armando Maradona s'apprêtait à fêter à domicile la scudetto après l'avance (1-0), l'attaquant sénégalais allait surgir pour réussir un petit pont et s'infiltrer dans la surface. Ce qui lui a permis d'enchainer avec une frappe enroulée et signer à six minutes la fin de match le but de l'égalisation. Suffisant pour briser le rêve de Naples et l'empêcher de fêter à domicile. Boulaye marque ainsi son 15e but. Malgré ce résultat, le club de sud de l'Italie n'est pas hors course même s'il devra attendre pour célébrer son titre de champion de Serie A.

En France, Bamba Dieng a participé au festival réussi dimanche par Lorient (3-1) sur la pelouse du Paris Saint-Germain. C'était à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1.Surpris par l'ouverture du score par un but de Kylian Mbappé (29e), les Lorientais ont égalisé, à la 15e minute avant de prendre l'avantage à la 39e minute. L'attaquant des Lions va porter l'estocade avec un but réussi à la 89e minute.