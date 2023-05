Sénégal: AG élective FSBB du 27 mai - La liste définitive des candidats dévoilée

Le Comité électoral autonome a publié, ce mardi, la liste définitive des candidats éligibles et non éligibles à la présidence et au Comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket, dont l'assemblée générale aura lieu le 27 mai prochain.

Me Babacar Ndiaye et Mamadou Keïta «Pathé» sont les deux candidats éligibles pour la présidence. Il y a 65 candidats au Comité directeur. Recalées dans un premier temps, les candidatures d'Ibrahima Cissé (Kaffrine Basket Club) et Cheikh Niang Diombokho (Mbacké Basket Club) ont été finalement admises.

Toutefois, la candidature d'Atoumane Gaye (Dagana BC) est irrecevable en raison de l'absence d'un mandat régulier.

Conformément aux dispositions de l'arrêté 12529/MEPJS du 31 août 1966 relatif aux comités

directeurs des groupements sportifs notamment en ses articles 10 et 14, le Comité électoral

informe les acteurs, que pour les postes de président et de membre du Comité directeur de la Fédération sénégalaise basketball, seuls les clubs disposent du droit de vote et de participer à l'Assemblée générale.

Enfin, le Comité attire l'attention des acteurs en ce que l'élection des membres du Comité directeur est régi par des dispositions spécifiques en l'occurrence l'arrêté 12529/MEPJS du 31 août 1966 relatif aux Comités directeurs des groupements sportifs, lequel ne s'applique pas en toutes ses dispositions à l'élection différente au poste de président de la fédération.

Candidats à la présidence : Babacar Ndiaye (président sortant), Mamadou Keïta (Guédiawaye Basket Academy)

Candidats Comité directeur : Ibrahima Niang (MBA), El Hadji Soulèye Ndione (Pikine BC), Hameth Dieng (UGB), Mandogal Camara (ASC Thiès), Ndèye Fatou Niang (IAM Academy), Pape Sombel Diop (Nianing BC), Yaya Sèye (Ville Dakar), Mamadou Ndiaye (Diamono Diourbel), Assane Ndiaye (SOBAC), Assane Ndiaye (USEPT), Bangaly Fodé Diane (Oriental BC), Oumar Sonko (NAC), Larry Ndaw Guèye (Jaraaf), Cheikh Oumar Ndiaye (Mbour BC), Assane Ndiaye (Pie 12), Amadou Sy (Sangalkam), Amadou Dieng (Centre Excellence des Sports), Abdou Karim Lô Wane (Espoir Basket Academy), El Hadji Cheikh Bécaye Bâ (Port), Maïmouna Mbengue (JA), Cheikh Tourad Diaité (Espoirs Bignona), Mamadou Ousmane Faye (USPA), Mamadou Moustapha Badji (Adam Malick Diatta), Anne Marie Dioh (CFAMD), Cheikh Fall Sané (Fissel Mbadane BC), Serigne Ndiaye (CBAC), Samba Guèye (USO), Oumar Bâ (Sibac BC), Cheikh Ahmeth Tidiane Diouf (Fatick BC), Abdel Kader Dieng (Stade Mbour), Djibril Fall dit Alé (Lac Atlantique Louga), Amadou Makhtar Diagne (DBALOC), El Hadji Mamadou Sarr (CEMT), Yamar Samb (ASC Police), Mansour Diagne (SLBC), Ibrahima Guindo (Tamba Sports), Jacques Ndiaye (Louga BC), Fatou Pouye (ASC Ville de Diourbel), Abdel Kader Soumano (Mermoz BC), Souleymane Barry (Guédiawaye BC), Youssouf Tall (16 Basket), Abdel Kader Wade (US Gorée), El Hadji Cheikh Oumar Foutiyou Sy (Avenir Fass), Bassirou Coly (ISEG Sports), Matar Gadiaga (Bopp), El Hadji Daouda Ndiaye (ASFO), Ardo Mayoro Fall (CFAK Thiès), Mamadou Sagna (Entente Kolda), Abdel Hadre Albert Seck (Larry Diouf), Gorgui Sy Dieng (MBC Kébémer), Gora Thiam (GNBC), Cheikh Tidiane Niass (ASC Thiossane Passy), Oumar Gning (ASUC), Mame Birima Mbengue (Jimmy BC), Babacar Lô (Don Bosco), Abdoul Sy (AS Dahra), Dr Mouhamed Diouf (Nguekokh BC), Maïmouna Fall (Duc), Cheikh Diop (AS Douanes), Mandikou Diop (CFS Louga), Amadou Seck dit Bill (Saltigué), Cheikh Tidiane Tine (UCAD SC), Cheikh Niang Diombokho (Mbacké BC), Ibrahima Cissé (Kaffrine BC).

Record.sn