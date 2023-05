Afrique: CAN U17 / Serigne Saliou Dia (coach Sénégal) - « Le plan que nous avons élaboré était solide »

L'entraîneur du Sénégal, Serigne Saliou Dia, s'est réjoui de la victoire remportée par ses poulains contre l'Algérie, 3-0, ce mardi 2 mai.

Le technicien sénégalais a attribué la victoire de son pays au plan tactique qu'il a mis en place : « Nous avons élaboré un plan idéal et forcé l'équipe algérienne à suivre notre méthode et réussi à marquer en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, nous aurions dû continuer ainsi et ne pas reculer, et au niveau de l'attaque nous avons pu obtenir un bon résultat. Félicitations. »

« Nos joueurs, et moi-même confirmons que l'entraînement et l'envie ont fait gagner cette équipe, et nous devons continuer sur la même ligne. »

Serigne Saliou Dia poursuit ses propos en indiquant : « Le plan que nous avons élaboré était solide. Nous avons forcé l'Algérie à jouer de cette manière, entouré ses attaquants et nous avons pu réussir notre plan. Nos joueurs étaient prêts. Nous avons joué un match exceptionnel et spécial cela encouragera nos joueurs et leur donnera confiance, et ils devraient continuer à appliquer les consignes et j'espère continuer sur cette voie. »

L'ancien international sénégalais a toutefois reconnu des qualités à l'équipe algérienne malgré ce succès confortable. « L'équipe nationale algérienne n'est pas faible, c'est notre plan qui a gagné. »