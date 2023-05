Afrique: CAN U17 - Arezki Remmane (coach Algérie) remobilise sa troupe après la défaite contre le Sénégal

L'entraîneur-chef de l'Algérie, Arezki Remmane, a exhorté ses joueurs à ne pas baisser la tête, malgré leur défaite 3-0 face au Sénégal lors de leur deuxième match du Groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations U17.

Remmane dit que l'équipe a encore une chance claire de se battre pour une place dans les huit derniers, avec un dernier match de groupe contre le Congo en attente.

« Il ne faut pas se condamner et pourtant nous avons des chances. Nous pouvons gagner le dernier match et nous qualifier pour les quarts de finale. Nous allons relever le défi lors de ce dernier match et nous devons tirer les leçons de cette défaite », a déclaré le tacticien après le match.

Il a également admis qu'ils avaient subi une défaite contre un adversaire plus fort, et il y a de quoi être fier de leur performance.

« Je salue mes joueurs pour les efforts qu'ils ont fournis. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce résultat. Nous sommes entrés dans le match avec l'intention de gagner, mais nous avons affronté une équipe plus forte et c'est la vérité. Il n'y a aucune excuse. Nous devons prendre les leçons et retourner à la planche à dessin », a proposé Remmane.

Il a admis que le Sénégal était plus fort physiquement et qu'il avait du mal à faire face.

Il espère cependant qu'ils pourront se montrer à la hauteur contre le Congo, lorsqu'ils disputeront le dernier match de groupe, car même un match nul les propulsera dans les huit derniers, ce qui est leur objectif minimum du tournoi.