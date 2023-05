Afrique: CAN-U17 - Les 'Verts' s'inclinent devant les Sénégalais (0-3)

ALGER — L'équipe nationale algérienne de football des moins de 17 ans (U17) a raté l'occasion de valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, en s'inclinant mardi face au Sénégal (0-3), en match disputé au stade Nelson Mandela de Baraki, à l'occasion de la 2e journée (Gr.A).

Contre toute attente, ce sont plutôt les Sénégalais qui se sont montrés les plus dangereux à l'entame de la partie, parvenant à gagner la bataille du milieu de terrain face à des joueurs algériens qui ont tardé à entrer dans la partie.

La première action a été l'oeuvre du Sénégalais Yaya Dieme, dont le tir a été sorti en corner par le portier algérien Hammache. La réaction des "Verts" ne s'est faite pas attendre. Le corner direct de Chetioui (15e) a touché le poteau droit du gardien sénégalais Serigne Diouf.

Le jeu s'est emballé au fil des minutes entre les deux équipes où chacune cherchait la faille pour prendre l'avantage.

Ce même Chetioui, l'un des joueurs algériens les plus en vue en première période, était à deux doit d'ouvrir le score (26e). Profitant d'une balle mal renvoyée à l'entrée de la surface, il déborde mais le portier sénégalais sauve in-extremis.

Le Sénégal et son trio offensif : Omar Sall, Amara Diouf, et Mamadou Lamine Sadio, a créé des difficultés à la défense algérienne, ce qui leur a permis de bénéficier de plusieurs corner, mal exploités.

Le Sénégal a terminé la première période en roue libre, ce qui lui a permis d'ouvrir logiquement le score sur une reprise de la tête du capitaine Amara Diouf, qui a profité d'une sortie hasardeuse de Hammache (45e+3).

Sonnés par ce deuxième but, les joueurs algériens se sont montrés impuissants et ont échoué à réagir, face à une équipe du Sénégal qui a réussi à planter une troisième banderille, par l'entremise du rentrant Mamadou Sawane (86e) face à une défense algérienne aux abois.

A l'issue de cette défaite, le Sénégal s'empare de la tête du classement avec 6 points et valide ainsi son ticket pour les quarts de finale, devant l'Algérie (3 pts), qui jouera sa qualification vendredi face au Congo à Baraki (20h00).

Dans l'autre match du groupe A, malheur au vaincu entre la Somalie et le Congo qui vont croiser le fer en début de soirée à Baraki (20h00).

Les deux premiers de chacun des trois groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifient pour les quarts de finale.

Les quatre premiers du tournoi représenteront l'Afrique au Mondial U17 qui devait se jouer au Pérou du 10 novembre au 2 décembre prochains, avant que la Fédération internationale (FIFA) ne décide de retirer l'organisation à ce pays en raison du retard pris dans la réalisation des infrastructures sportives, dont les stades de football. La FIFA n'a pas encore désigné le pays hôte qui remplacera le Pérou.

Déclarations à l'issue du match Algérie-Sénégal (0-3)

- Arezki Remmane (sélectionneur/Algérie): "Je tiens d'abord à saluer mes joueurs qui se sont donnés à fond, mais malheureusement la victoire n'était pas au rendez-vous. Nous avons abordé ce match avec l'intention de l'emporter, mais nous avons affronté une grosse équipe du Sénégal, on s'attendait à trouver des difficultés. Les Sénégalais nous ont bousculés grâce à leur gabarit ce qui leur a permis de gagner les duels, chose qui a fait la différence dans cette rencontre. Nous avons refusé de fermer le jeu, en pratiquant notre football, mais nous nous sommes heurtés à une sélection plus forte.

En dépit de cette défaite, nous sommes toujours en vie, notre destin est toujours entre nos mains. Le premier but encaissé peu avant la pause a chamboulé nos plans. Ce n'est pas de mes habitudes de parler sur l'arbitrage, cela fait partie du jeu, l'erreur est humaine. Si le penalty a été sifflé, ça pouvait nous donner plus de confiance, mais c'est ça le football, on aurait aimé avoir la VAR pour revenir sur ses actions. Nous devons vite se remettre au travail et remobiliser les joueurs. Sur le plan tactique, nous avons fait ce qu'il fallait faire, mais la morphologie des joueurs sénégalais et leur puissance a pesé lourd.

Il faut revenir au travail et tirer les enseignements, tout en acceptant la vérité. Concernant les changements apportés lors de cette rencontre, je l'ai fait par rapport aux caractéristiques de l'adversaire, ses points forts et ses points faibles, et à la spécificité du match. Une victoire vendredi face au Congo nous permettra de valider notre ticket pour les quarts de finale. En vue du dernier match, nous devons corriger nos erreurs pour réaliser un bon match et passer au prochain tour."

- Serigne Saliou Mbacke Dia (sélectionneur/Sénégal): "Je félicite mes joueurs pour cette belle victoire. Nous avons joué face à une bonne équipe algérienne, chose qui nous a poussé à faire un pressing plus haut, et les empêcher de faire la première passe, c'était le plan idéal pour contrecarrer l'Algérie. En deuxième période, il fallait poursuivre dans le même travail chose qui nous a permis de se mettre à l'abri avec deux autres buts.

Notre objectif était d'éviter de commettre des erreurs, les joueurs étaient très réceptifs à mes consignes. Nous devons continuer sur cette lancée. L'Algérie n'était pas faible, au contraire c'est une belle équipe, je pense qu'elle aura son mot à dire dans la suite de la compétition. Maintenant, nous sommes en quarts de finale, nous allons préparer le dernier match face à la Somalie tranquillement. Le match des quarts sera plus difficile, à nous d'être à la hauteur."

- Amara Diouf (Attaquant/Sénégal) Homme du match: "Il n y a jamais de match facile dans ce genre de compétition. Nous étions bien concentrés sur cette rencontre, Dieu merci, nous avons décroché la victoire ce qui nous a permis de valider notre ticket pour les quarts de finale."

