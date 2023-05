Algérie: Environ 1 mn d'élèves inscrits dans plus de 18.000 établissements d'enseignement coranique

CONSTANTINE — L'Algérie compte plus de 18.000 établissements d'enseignement du Saint Coran auxquels sont inscrits environ un (1) million d'élèves, a déclaré mardi à Constantine le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.

L'Algérie compte plus de 18.000 établissements d'enseignement coranique (zaouias, écoles et classes coraniques, entre autres) qui accueillent environ un million d'élèves, a indiqué le ministre, qui était accompagné du président du Haut Conseil islamique (HCI) Bouabdallah Ghlamallah, à l'ouverture d'un séminaire internationale sur "L'école des lectures du coran (Qiraate) de l'occident islamique, sa transmission, ses caractéristiques et sa diffusion à travers le monde islamique", organisé à l'Université des Sciences islamiques Emir Abdelkader.

Cinquante (50) wilayas disposent d'instances de récitation du Saint Coran (un vivier en matière d'enseignement coranique en Algérie), chacune, a ajouté le ministre, dispose entre 5 à 25 membres dont certains maîtrisent les dix lectures du Saint Coran.

Mettant l'accent sur la complexité de l'opération de maîtrise des 10 lectures du Saint Coran, M. Belmehdi a indiqué que durant l'ère coloniale et en dépit de la répression et la pression, des Oulémas algériens se concentraient pour perfectionner ces 10 lectures et parvenaient à le faire notamment dans les montagnes de Challata (Béjaia), entre autres.

Rappelant le rayonnement de l'Algérie sur la région africaine, notamment s'agissant de la transmission des différents domaines de la science dont les connaissances islamiques, le ministre a indiqué que "notre pays continue à constituer une source de Savoir et de Sciences", la preuve, a-t-il ajouté, "beaucoup de savants et Chouyoukh de l'Orient et de l'Occident se hâtent pour y venir".

Le ministre qui fait part de l'exploit réalisé par l'Algérie qui a réimprimé le Saint Coran Rodouci, a réitéré l'importance accordée par l'Etat algérien au Livre saint, a rappelé que le saint Coran en Braille est aujourd'hui disponible, ce qui constitue, selon lui, un exploit dans l'histoire de l'Algérie nouvelle qui évolue dans le rassemblement loin de toute forme d'extrémisme ou d'exclusion.

Le lecteur électronique du saint Coran de l'Algérie compte plus de 15.000 étudiants et étudiantes de 80 pays du monde, a ajouté le ministre qui a mis l'accent sur l'importance de ce séminaire qui vient consolider les efforts déployés par l'Etat algérien en la matière.

Dans ce cadre, M. Belmehdi qui a rappelé les différents concours organisés par l'Algérie pour promouvoir le domaine de lecture, de récitation et d'apprentissage du saint Coran a indiqué que l'Algérie a participé à 60 concours internationaux du saint Coran et a été classée 20 fois première, 20 fois 2ème et 20 fois 3ème, ce qui traduit l'intérêt accordé par les Algériens à ce domaine sacré qui constitue, selon lui, "notre oxygène, notre passé et notre devenir".

Le ministre qui est revenu sur les contributions des Oulémas algériens en matière d'apprentissage de récitation et de l'exégèse "tafsir" du saint Coran comme Abdelhamid Benbadis, Taher Oubaidi, et Sidi Abdelkader Othmani, entre autres, a salué les exploits réalisés par les chercheurs et professeurs en Sciences islamiques qui oeuvrent à faire répandre les connectés islamiques ici et ailleurs.

Il a, dans ce cadre, salué le comité scientifique de ce séminaire auquel prennent part des chercheurs et enseignants de plusieurs pays du monde arabe, d'Afrique et des USA également en plus de chercheurs de différentes universités du pays et qui sera marqué par la présentation d'une quarantaine d'intervention et de recherche sur le thème de l'école des lectures du saint Coran dans l'occident islamique.

De son côté, le président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a fait part dans son intervention de l'importance de ce thème qui constitue une "opportunité" pour faire valoir son efficacité de la lecture du saint Coran dans l'éducation des peuples, a appelé les participants à approfondir les recherches sur ce sujet au service de l'Islam dans le monde.

Au cours de la cérémonie d'ouverture du séminaire (de 2 jours), des participants, dont Abdelatif Bouazizi, recteur de l'université Zeitouna (Tunisie) et Cheikh Hassan Borso du Sénégal ont été honorés.

Le ministre s'est rendu, au cours de sa visite à Constantine, aux chantiers des vielles mosquée Arbaine Chérif et Sidi Lakhdar dont les travaux de réhabilitation tirent à leur fin, puis au centre culturel islamique Abdelhamid Benbadis de la nouvelle ville Ali Mendjeli, entre autres.