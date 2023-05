Afrique du Nord: CIJM félicite l'Algérie du succès de l'édition d'Oran-2022

ORAN — Le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) a présenté ses félicitations aux hautes autorités de l'Algérie et au peuple algérien pour le succès de la 19ème édition de ces jeux abrités par la capitale de l'Ouest algérien, du 25 juin au 6 juillet 2022, a annoncé, mardi à Oran, le Commissaire de ce tournoi Mohammed Azziz Derouaz.

Le Commissaire des Jeux méditerranéens Oran-2022 a souligné, dans une déclaration à la presse en marge d'une exposition, organisée au musée d'Art moderne et contemporain pour mettre en exergue des résultats impressionnants de ce tournoi, que le CIJM a communiqué, à travers une lettre officielle, ses remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de ces jeux et aux hautes autorités, aux habitants d'Oran et à tout le peuple algérien.

Ce remerciement, contenu dans le message, est considéré comme la meilleure conclusion de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens à Oran, selon le même intervenant, indiquant qu'un livre sera édité sur le déroulement de cette manifestation sportive, notant que le comité d'organisation des Jeux Méditerranéens d'Oran (COJM) a un mandat légal jusqu'au 31 juillet prochain.

Le Commissaire des Jeux Méditerranéens d'Oran a souligné que cette exposition est un don au Musée d'Art Moderne et Contemporain d'Oran, pour être une exposition permanente qui permettra aux habitants d'Oran et au peuple algérien de la visiter et de se remémorer ce que l'Algérie a accompli dans cet événement sportif méditerranéen.

L'exposition, organisée par le Comité d'Organisation des Jeux Méditerranéens d'Oran 2022 dans sa 19ème édition, sous le slogan "Oran dans le Coeur ", renferme une cinquantaine de peintures réalisées par des artistes de plusieurs pays méditerranéens, 50 photos de diverses compétitions sportives, des peintures de disciplines sportives et des brochures sur les activités scientifiques organisées dans le cadre de ces jeux.

Elle met également en évidence les médailles obtenues lors des compétitions, les magazines qui ont été publiés à l'occasion de cet événement, ainsi que d'autres succès réalisées dans le cadre de cet événement sportif méditerranéen, avec la projection d"un film sur ces jeux.