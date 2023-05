Maroc: SM le Roi félicite le président polonais à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à M. Duda, ainsi que Ses souhaits de davantage de progrès et de prospérité au peuple polonais.

SM le Roi saisit également cette occasion pour exprimer Sa satisfaction pour les relations d'amitié solide et d'estime mutuelle unissant les deux pays, soulignant la détermination du Royaume du Maroc à renforcer la dynamique continue qui marque les relations entre les deux pays et de tirer profit des possibilités existantes afin de développer une coopération constructive et exemplaire, qui répond aux attentes et aspirations des deux peuples amis.