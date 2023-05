Ile Maurice: Fête du travail - Pravind Jugnauth cible encore une fois le Parti travailliste

Que ce soit au Parlement ou sur les estrades publiques, le Parti travailliste (PTr), particulièrement son leader, Navin Ramgoolam, fait toujours l'objet des critiques acerbes du leader du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth.

Lundi, à Vacoas, Pravind Jugnauth a déclaré que Navin Ramgoolam n'est pas digne de confiance de la part des membres du parti. Il a cité les noms de Satish Faugoo, Devanand Ritoo, Cader Sayed-Hossen et Yatin Varma, qui ont tous émis des critiques contre lui. Jusqu'ici, a ajouté le leader du MSM, le comité disciplinaire annoncé pour étudier leur cas n'a toujours pas été mis sur pied, car personne ne veut siéger dans une telle instance.

Pravind Jugnauth va plus loin en affirmant que des parlementaires, notamment Arvin Boolell et Shakeel Mohamed, contestent le leadership de Navin Ramgoolam. Il faut noter que Pravind Jugnauth a ménagé le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) lors du rassemblement de Vacoas. Reprenant les critiques d'Alan Ganoo, le leader du MSM a déclaré que le Mouvement militant mauricien (MMM), ne mérite pas plus de 15 tickets au sein d'une alliance et le slogan du parti devrait être «plus faible que jamais !»

Si Arvin Boolell et Navin Ramgoolam n'ont pas voulu commenter les propos de Pravind Jugnauth, en revanche, Shakeel Mohamed répond qu'il connaît des gens qui jurent sur la Bible, mais maintenant il a appris que Pravind Jugnauth «jure sur Arvin et moi pour consolider sa position». «Je lui dis merci pour ce clin d'oeil et je suis honoré que mon nom ait été cité dans un rassemblement du MSM.» Le député rouge ajoute que Pravind Jugnauth ne comprend pas la démocratie interne d'un parti car il n'a pas cette culture politique démocrate. «Je lui dis que je suis la troisième génération de Mohamed qui fait de la politique et personne d'entre nous n'a jamais été un yes man.»

Le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, souligne, pour sa part, que Pravind Jugnauth n'a pas d'arguments pour critiquer son parti et de ce fait, il n'est pas étonné de sa position visà- vis du PMSD. Par contre, le leader de l'opposition déplore que Pravind Jugnauth n'ait rien dit sur les élections municipales. «Pour un 1eᣴ Mai, à l'occasion d'un tel rassemblement, la population s'attendait à ce qu'il dise quelque chose sur ces élections.»

Le leader du PMSD a, par ailleurs, annoncé qu'une réunion du parti aura lieu surtout pour préparer l'événement de dimanche quand toutes les familles mauriciennes sont invitées à Grand-Gaube pour une journée de détente et pour visiter la demeure de sir Gaëtan Duval.