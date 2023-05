Sénégal: Des antibiotiques post opératoires pour Cuemo - d'anciens étudiants donnent l'espoir à des familles

Le Centre cardio pédiatrique de l'Afrique de l'Ouest (Cuemo) logé au sein de l'hôpital Fann de Dakar a reçu samedi dernier un appui de plus de 100 boites d'antibiotiques «Bacqure» utilisés pour la prise en charge post opératoire ainsi qu'une machine à laver semi-industrielle. Cette générosité est l'oeuvre de la promotion 99 de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

L'antibiotique Bacqure est très utilisé dans la phase post opératoire. Il agit sur un large éventail de bactéries pathogènes. Au Centre cardio pédiatrique de l'Afrique de l'Ouest (Cuemo), cette molécule est régulièrement utilisée pour lutter contre les infections. Son coût élevé constitue un frein pour une prise en charge post opératoire adéquate des patients dont les parents éprouvent des difficultés pour supporter le traitement. Selon le personnel soignant, il faut deux boites par jour pour le malade pour un montant de 15.000 F par boite.

Pour venir en aide à ce centre dont les ressources se font rares depuis l'avènement de la Covid19, la promotion 99 de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Dakar a décidé de doter ledit centre de 100 boites de cet antibiotique. Ces médicaments, selon le chef de service de Cuemo, seront donnés gratuitement aux malades dans le besoin. Pour le représentant de l'association, Babacar Gueye, « on sait que tout acte de chirurgie comporte des risques infectieux qui constituent une menace sur la vie des patients. Ceci est d'autant plus préoccupant pour votre structure qu'il s'agit d'intervention sur un organe noble, vital tel que le coeur et chez des sujets fragiles comme les enfants.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'accompagner ce centre d'espoir et de renaissance pour lutter contre ce risque». Et de poursuivre : «la promotion 99 reste consciente de l'ampleur de la tâche et de l'étendue des besoins d'une structure de pointe comme le Cuemo de Fann. C'est pourquoi, nous vous réitérons disponibilité et notre engagement à vous accompagner dans votre noble mission de soigner les enfants mais surtout de rendre l'espoir à des familles.»

Du côté du centre, le chef de service, le professeur Ibrahima Gabriel Ciss s'est réjoui de l'acte posé par ces anciens étudiants. «Cette donation va soulager beaucoup de familles qui peinent à réunir la somme pour se procurer le médicament. Ce geste va nous permettre de sauver encore plus de vies».