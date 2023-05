Sénégal: Révision exceptionnelle - Le PDS demande le prolongement du délai

A quelques heures de la clôture de la période de révision exceptionnelle des listes électorales, une forte affluence des jeunes est remarquée dans beaucoup de centres d'inscription sur les listes.

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a dépêché une « forte délégation ce Mardi 02 Mai 2024, au nom du Secrétaire Général National maître Abdoulaye Wade et du candidat Président Karim Wade pour se rendre auprès de certaines commissions administratives d'inscription sur les listes électorales notamment dans les départements de Dakar et de Pikine (Grand Yoff et de celle de Pikine Guinaw Rails Sud) », peut-on lire dans un communiqué. La délégation conduite par Magatte SY, Secrétaire National chargé des élections du Parti Démocratique Sénégalais (PDS): « Nous sommes venus nous enquérir de la situation des inscriptions sur les listes électorales.

Vous savez, comme prévu par le décret, les inscriptions des citoyens s'arrêtent ce Mardi 02 Mai 2023, mais du constat fait sur l'engouement et le désir ardent des citoyens de se faire inscrire, nous sommes encore fondés à demander la prolongation des délais. Et nous demandons que les délais soient poussés jusqu'en fin juillet pour permettre à chaque citoyen de se faire inscrire et de jouir de ses droits fondamentaux, constitutionnels qui lui garantissent le vote, notamment, à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 », a déclaré Magatte Sy, SG chargé des élections au niveau du parti démocratique sénégalais (Pds).