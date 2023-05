Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Mai 2023

Mali : Transition- Espoir Mali Koura réitère son soutien à l’armée et aux plus hautes autorités

L’Espoir Mali Koura (Emk) a tenu, le samedi 29 avril, une Assemblée générale à la Maison des Aînés de Bamako. C’était sous la présidence du Coordinateur général du mouvement, Tiemoko Mahamane Maïga, en présence des membres de bureaux des femmes et des jeunes, des responsables des partis et associations membres de l’organisation. Au cours de cette Ag, le mouvement s’est dit préoccupé de la situation du pays et a décidé de renouveler son soutien à l’armée et aux autorités de la transition.« Fidèle à ses engagements, Espoir Mali Koura continue son combat pour la grandeur du Mali sur le plan national et international », tel est le mot d’ordre du mouvement lancé au cours de cette Assemblée générale. Dans son allocution, le Coordinateur général d’EMK, Tiemoko Mahamane Maïga a appelé les militants à l’union sacrée et à l’unité du mouvement. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Respect des droits de l’homme- Le gouvernement rassure l’Union européenne

Dans un communiqué rendu public le 1er mai 2023, le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo rassure l’Union européenne (UE) quant au respect des droits de l’homme suite à l’adoption du décret de mobilisation générale. Suite à l’adoption du décret portant mobilisation générale et la mise en garde, la porte-parole de l’Union européenne, Mme Nabila Massrali, avait invité, le 14 avril dernier, les autorités de la Transition à faire en sorte que la lutte contre le terrorisme « ne se fasse pas au détriment des droits humains et du droit international humanitaire ». Dans un communiqué publié le lundi, le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo, rassure l’UE et la communauté internationale que ce décret prend en compte la protection des droits intangibles garantis par la Constitution du Burkina Faso et les Conventions internationales auxquelles le pays fait partie. (Source : aouaga.com)

Guinée : Kankan- Choc et indignation suite à la profanation de plusieurs tombes…

C’est un fait inédit qui défraie la chronique dans la ville de Cheikh Fantamady Cherif ! Il s’agit de la profanation de quatre tombes dans le cimetière du quartier Frouba, dans la commune urbaine de Kankan.Une première, selon les autorités locales. Ces actes suscitent la consternation et l’indignation au sein de la population de Nabaya, une ville à forte ancrage islamique.Interrogé ce mardi 02 Mai 2023, par notre correspondant régional, le chef de quartier de Frouban, indique que c’est lors de l’enterrement d’un enfant ce lundi 1er mai, que ces tombes ont été retrouvées profanées par des inconnus. (Source :africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Cocody- Le supermarché Chic shop en feu

C’est aux environs de 10 heures dans la matinée du 2 mai 2023, qu’un incendie s'est déclaré dans les bâtiments du supermarché Chic Shop situé à Cocody-Riviera Palmeraie. Un second drame qui survient dix-huit (18) mois après celui du samedi 16 octobre 2021.Alertés, les pompiers militaires sont à pied d’œuvre pour circonscrire le feu et porter secours si jamais, il y a des blessés. Quant à la police, elle arrivée sur les lieux pour sécuriser le périmètre. ( Source : Fratmat.info

Rca : Crise au Soudan - environ 6000 réfugiés recensés à Amdafock

Dépêchée, une équipe du Haut-Commissariat des Réfugiés a recensé « 1200 foyers de 6000 personnes » a laissé entendre dans un podcast publié ce mardi 02 mai 2023 Fafa Olivier Attidzah, représentant du HCR en Centrafrique.Cette cohorte dont la majorité sont “des femmes” est composée de réfugiés soudanais mais également des rapatriés centrafricains qui vivaient au Soudan.Selon le représentant pays, la situation est un peu difficile car « les besoins sont importants en termes d’abris, de vivres, de santé et de protection » sont indéniables avec « une forte pression sur les infrastructures de base déjà insuffisantes pour la population hôte ».(Source : abangui.com)

Tunisie : Mouvement contre les subsahariens- Début du rapatriement volontaire des Gabonais

L’ambassade du Gabon en Tunisie, en symbiose avec son gouvernement, débutera le rapatriement volontaire de ces ressortissants à compter de ce mardi 02 mai, selon l’annonce faite à Tunis.Le 26 avril passé, une note postée sur Facebook par l’ambassade faisait mention auprès des volontaires d’apprêter leurs documents de voyage. Quelques jours après, une autre annonce de la représentation diplomatique venait préciser que les compatriotes ayant confirmé leur choix de rentrer au Gabon emprunteront un vol spécial pour Libreville en partance de l’aéroport de Tunis-Carthage ce 02 mai 2023 à 13h.Ces Gabonais craignent toujours le pire, suite aux propos xénophobes du président tunisien, Kaïs Saïed enregistrés en février dernier, car nombreux sont ceux qui ont abandonné foyers, travail, études pour fuir l’insécurité et se maintenir en vie. Le grand retour des Gabonais vivant à l’étranger se dénote pour la deuxième fois en une année après celui de la Turquie suite au séisme qui a causé près de 46 000 décès dans ce pays.( Source : alibreville.com)

Cameroun : le système des Nations-Unies- Clémentine Nkweta Salami promue

Le Secrétaire général de l’Onu, M. António Guterres, a annoncé le mardi 2 mai 2023 la nomination de la camerounaise au poste de Représentante spéciale adjointe pour le Soudan.Clémentine Nkweta Salami aura pour principale mission d’agir auprès de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS). Elle sera également Coordonnatrice résidente et Coordonnatrice de l’action humanitaire des Nations Unies au Soudan. Mme Nkweta-Salami succède à Mme Khardiata Lo N’Diaye, du Sénégal, à qui le Secrétaire général exprime sa gratitude pour son dévouement. Mme Nkweta-Salami arrive à ce poste avec 30 années d’expérience dans les affaires humanitaires et la protection, principalement sur le terrain. Au cours des trois dernières années, elle était Directrice du Bureau régional pour les régions de l’Afrique de l’Est, de la Corne de l’Afrique et des grands lacs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Hcr), chargée d’apporter une orientation stratégique, un appui et un contrôle à 11 bureaux de pays du Hcr. (Source : Journal du Cameroun)

Soudan : Conflit armée à Karthoum- Les parties consentantes pour un cessez-le-feu et des pourparlers de paix

Le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères et de la coopération internationale (Mae) a annoncé ce mardi 2 mai 2023, vers 15h à Juba un progrès dans les efforts de médiation entrepris par le président Salva Kiir au nom de l’organisation régionale Igad, dans la crise soudanaise. Selon la déclaration de Pauline Adhong Malok, la porte-parole du Mae, le chef de l'État sud-soudanais s'est entretenu par téléphone ce jour avec les deux généraux qui s'affrontent au Soudan: le général al-Burhan, à la tête de l'armée régulière, et le général Hemedti, à la tête des paramilitaires. Des appels lors desquels ils ont tous deux donné leur accord pour une trêve qui commencera le 4 mai et prendra fin le 11 mai. Les belligérants ont aussi accepté de « nommer leurs représentants pour des pourparlers de paix qui se tiendront dans le lieu de leur choix ». (Source : Fratmat.info)