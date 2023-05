Mali: Le journaliste Olivier Dubois présent lors d'un hommage rendu à Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Paris

Au coeur de Paris, sur la place Ghislaine Dupont, Claude Verlon et Camille Lepage, les défenseurs de la liberté de la presse se sont réunis ce mercredi 3 mai dans la matinée pour rendre hommage à nos confrères de RFI assassinés à Kidal, au Mali, en 2013 et à la jeune photographe tuée en Centrafrique en 2014. Parmi eux, il y avait le journaliste Olivier Dubois qui a passé 23 mois de captivité dans le Sahel.

Portraits de Ghislaine, Claude et Camille en main, soleil et silence, pour les proches des journalistes assassinés, ce rassemblement annuel est avant tout un moment de recueillement. « Ghislaine et Claude portaient des valeurs d'exigence, de rigueur, d'indépendance, rappelle Danièle Gonod préside l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La notion d'un journalisme debout, qui représente non pas seulement les puissants, les gouvernants, les politiques, mais ils voulaient être aussi la voix des sans-voix. »

Danièle Gonod, présidente de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon : «Au bout de 10 ans, nous n'avons pas lâché»

Face aux pressions à l'encontre de journalistes et à l'inaction des États à enquêter lors d'agressions ou d'assassinats, la Fédération internationale des journalistes, présidée par Dominique Pradalié, appelle les Nations unies à adopter une convention. « La convention que nous proposons contre l'impunité, c'est une convention supranationale qui établit des bases concrètes de travail et des possibilités d'enquêtes et d'investigations dans tous les pays. »

« Aujourd'hui, je suis libre, c'est grâce à vous »

Sourire radieux dans la foule et symbole pour cette journée pour la liberté de la presse, le journaliste indépendant Olivier Dubois, libéré en mars 2023 après 23 mois de captivité dans le Sahel, a souhaité s'exprimer. « Aujourd'hui, je suis libre, c'est grâce à vous, vous qui êtes attachés à la liberté de la presse, lance-t-il. Et donc voilà, j'aimerais vous remercier du fond du coeur. Continuons à défendre la liberté de la presse, et contribuons à son rayonnement dans le monde. »